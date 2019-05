BAKU – Finale di Europa League, Chelsea-Arsenal 3-0, gol: Giroud al 49′, Pedro al 59′, Hazard su rigore al 65′ (la partita è in corso).

A Baku si assegna l’Europa League. Prima grande occasione da gol per l’Arsenal al 17′. Lacazette, lanciato a rete, dribbla Kepa e poi va a terra. L’arbitro Rocchi non ha assegnato il rigore dopo un consulto con la stanza del var. Al 25′, Giroud ha calciato male su cross di Ngolo Kanté, il Chelsea ha sprecato una ottima opportunità. Al 39′, Giroud ha incrociato con il sinistro su assist di Jorginho ma Cech si è salvato con una parata miracolosa. Il primo tempo è terminato sul risultato di zero a zero.

Il Chelsea è passato in vantaggio, ad inizio ripresa, con Giroud. Il centravanti della Nazionale Francese ha segnato di testa al 49′ su cross di Emerson Palmieri dalla sinistra. Raddoppio Chelsea al 59′. Assist di Hazard dalla sinistra e sinistro vincente, di prima intenzione, di Pedro. Nulla da fare per Cech.

Al 64′, l’arbitro Rocchi ha assegnato un calcio di rigore al Chelsea per un fallo di Maitland-niles su Giroud. Dagli undici metri non ha sbagliato Harzard, 3-0 Chelsea.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Maurizio Sarri e da Unai Emery.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kantè; Pedro, Giroud, Hazard.

Arsenal: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.