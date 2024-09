Gli Oscar della domenica sportiva: Leclerc Marquez, Sinner, Jasmine Paolini…

Domenica sportiva di forti emozioni. Indimenticabile. Domenica di record e trionfi. Uno su tutti: il trionfo di Leclerc e della Ferrari nel delirio di Monza. Weekend storico con 335.000 spettatori. Il monegasco si è imposto con una tattica rischiosa, impensabile. Ma è stata anche la domenica di Marc Marquez: il re è tornato. E domenica prossima c’è il GP a Misano.

Senza dimenticare il tennis a New York e le Paralimpiadi a Parigi, mattatore Raimondi Stefano, 26 anni, due volte d’oro (100 rana e 100 stile libero). Il nuotatore veronese di Soave ha contribuito ad arricchire il medagliere dell’Italia: 18 medaglie in 3 giorni.

Ma vediamo il quintetto Oscar in ordine alfabetico

GILLI CARLOTTA – La nuotatrice torinese, 23 anni, ha vinto 3 medaglie alle Paralimpiadi di Parigi. Carlotta dopo aver vinto un oro e un bronzo, ha vinto pure l’argento nei 400 metri stile libero S13 (disabilità visive). Carlotta è una nuotatrice versatile, va bene nello stile libero, farfalla e dorso. Anche a Tokyo, appena ventenne, aveva vinto 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo.

LECLERC CHARLES – Il pilota Ferrari, 24 anni, ha trionfato a Monza mettendo in pista cuore e ragione. E per battere le McLaren ha fatto un solo pit-stop. Strategia folle ma ha pagato. Beffate le favorite McLaren. Leclerc ha gestito le gomme da maestro. Il bis di Monza, dopo 5 anni, lo consacra. Ha detto: ”Vincere in casa è una emozione unica”. Vittoria da urlo che cambia il futuro.

MARQUEZ MARC – Il pilota spagnolo, 31 anni, dopo 1.043 giorni, è tornato alla vittoria nel GP Aragona dove ha vinto tutto: Pole, Sprint e GP. Sulla pista talismano di Aragona si è lasciato alle spalle tutti gli incubi. Ha condotto in testa 23 giri su 23. E ha toccato la velocità massima di 340,7 km/h. Fenomeno. Non a caso ha vinto 8 titoli mondiali.

PAOLINI JASMINE – La tennista toscana,28 anni, sta incantando New York. È volata agli ottavi di finale battendo la russa Putintseva. E’ la prima italiana della storia del tennis azzurro a conquistare gli ottavi in tutti gli Slam della stagione. Anno magico. Se continua così può diventare la n.2 del mondo. Comunque è già nell’Olimpo Azzurro con Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

SINNER JANNIK – L’azzurro altoatesino, 23 anni, è volato agli ottavi di finale degli Us Open dominando O’Connell in 3 set. Pratica sbrigata in 1h49’. Ha incassato anche gli elogi del Washington Post. Il prestigioso quotidiano americano ha scritto: ”Jannik e così forte che ti fa addormentare”. Fuori dal torneo Alcaraz e Djokovic, la “Volpe rossa“ è già nel pollaio. Tutto può succedere. Sinner è tornato a fare il Sinner.