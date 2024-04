La Cina riscopre la Formula Uno dopo cinque anni. L’ultimo Gp a Shanghai venne disputato nel 2019. Poi, come ricorda Leo Turrini (biografo non autorizzato del Circus) è arrivato il Covid e le drastiche misure adottate dal governo di Pechino. È seguita una lunga pausa. Si ricomincia domenica 21 sul finire della notte italiana, dopo la Sprint della vigilia – primo Verstappen davanti a Perez -prima Race di 100 km del Mondiale ; una mini-gara che ha indispettito più di un pilota per le condizioni della pista chiusa per gare internazionali per anni ed annni.

Sainz, uomo d’oro del mercato

L’ha detto in settimana Helmut Marko, 80 anni, austriaco di Graz, ex pilota, oggi consulente Red Bull. Ha ammesso di aver parlato con Carlos Sainz – terzo nella Sprint davanti a Leclerc – riconoscendo che è “l’uomo per il mercato 2025”; ma che il pilota non confermato dalla Ferrari (al suo posto ci sarà Hamilton) è “troppo caro”.

Ha aggiunto: “Sì, è vero, siamo interessati a lui ma credo abbia ricevuto una offerta economica da parte di Audi. Gli e’ stata offerta una cifra che noi non possiamo pareggiare”. È il caso di ricordare che Audi ha comprato il team Sauber, scuderia svizzera, che a sua volta ha chiuso la partnership con l’Alfa Romeo. Sainz in effetti ha iniziato il Mondiale di F1 conquistando il terzo podio (domenica 7 aprile nel GP del Giappone ) su tre presenze, inclusa la vittoria di Melbourne. È probabile chec- la Ferrari lo rimpiangerà.

Il circuito di Shangai

L’autodromo si trova nella periferia della città più popolata della Cina, 30 milioni di abitanti. Shanghai è la capitale economica della Cina. È la “Parigi d’Oriente”, come la chiamano. È tra le metropoli più alla moda dell’Asia. Qui la Formula Uno ci sta “come er cacio sui maccheroni”, per dirla in romanesco. Il circuito ne è la cartina di tornasole. Costruito nel 2013 con strutture innovative per l’epoca, ha un tracciato lungo 5,451 km con 16 curve. La gara prevede 56 giri per un totale di 305,066 km.

Classifica mondiale

1. Verstappen punti 85; 2. Perez 70; 3. Leclerc 64; 4. Sainz 59; 5. Norris 40; 6. Oscar Piastri 34; 7. Russel 25; 8. Alonso 24; 9. Hamilton 17; 10. Stroll 9.

Dove in tv

La diretta del quinto GP di F1 sarà trasmessa su Sky Sport F1 e in Streaming su Sky Go e Now alle ore 9. Inoltre la gara sarà visibile anche su TV8 che trasmetterà anche in differita, e in chiaro, la gara (ore 14).