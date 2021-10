Icardi a pezzi, Wanda Nara vuole la separazione. Contro il Lipsia è stato convocato, già non giocano sicuro Neymar infortunato e Di Maria squalificato, ma non si allena da giorni. Mauro Icardi sembra sia a pezzi, il peggior periodo della sua vita, forse è a una svolta esistenziale.

Icardi a pezzi, Wanda Nara vuole la separazione

Ha tradito la moglie/agente Wanda Nara. Che lo ha beccato sguinzagliandogli un investigatore privato alle calcagna. Cioè al telefono che ha hackerato svelando l’altarino: tutte le chat private e si presume piccanti scambiate con la China, Eugenia Suarez, cantante e attrice argentina.

Ora lui è a pezzi. E’ volato a Milano da Parigi per farsi perdonare da Wanda e prole numerosa (peraltro si è rifatto vivo Maxi Lopez, il primo marito, altra tragedia greca). Sono tornati insieme, lei comunque ha già annunciato istanza di separazione.

Lui minaccia di smettere con il calcio, costi quel che costi, così – si immagina – senza di lei non ci può stare. Tutti hanno notato l’assenza della fede nuziale dall’anulare di lei.

La tresca, un banale triangolo in fin dei conti, può sconvolgere il calciomercato, con grave conflitto di interessi potenziale fra procuratore e assistito. I dirigenti delle squadre di serie A ambiziose ma poco prolifiche in fatto di gol prendono nota e attendono sviluppi. Non si sa mai.