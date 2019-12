MILANO – Brutto scontro tra de Vrij e l’arbitro Calvarese nel finale del primo tempo tra Inter e Roma. L’Inter era riversato in attacco con tutti i suoi effettivi quando de Vrij e l’arbitro Calvarese si sono scontrati in campo in maniera involontaria. Entrambi sono finiti a terra, la Roma ha recuperato il pallone e stava per partire in contropiede ma il gioco è stato fermato per lo scontro tra l’arbitro ed il difensore dell’Inter. Entrambi hanno ripreso la partita regolarmente. Si è trattata solamente di una brutta botta. Il primo tempo è terminato sul risultato di zero a zero.

Inter-Roma, la cronaca del primo tempo.

La Roma scende in campo a San Siro senza tre titolari come Pau Lopez, Kluivert e Dzeko. Paulo Fonseca ha deciso di puntare su Zaniolo come falso nove, come giocò Francesco Totti ai tempi di Spalletti a partire da un ormai famoso Sampdoria-Roma. Il tecnico portoghese ha schierato la Roma con Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan, Lo.Pellegrini Perotti e Zaniolo.

L’Inter, capolista del campionato, risponde con Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez. Il match è affidato all’arbitro Calvarese di Teramo.

Prima grande occasione da gol per l’Inter al 6′. Veretout ha sbagliato un retropassaggio, Lukaku ha calciato a botta sicura ma Mirante gli ha detto di no con una grandissima parata. Al 14′, l’ex calciatore dell’Inter Davide Santon si è infortunato ed è stato costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto è entrato in campo Spinazzola.

Al 42′, Mirante ha sbagliato un rinvio. La palla è arrivata a Lukaku che ha messo in porta Brozovic. Il centrocampista croato si è presentato davanti all’ex portiere del Parma ma ha calciato alle stelle. Il primo tempo è terminato sul risultato di zero a zero.