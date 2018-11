MILANO – ”Abbiamo fatto un’ottima partita, il primo tempo l’abbiamo stradominato, è normale poi avere un po’ di calo: ci manca il gol, e in questo sport non è un dettaglio…”. Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini dopo lo 0-0 con il Portogallo. ”Rispetto alla vittoria in Polonia – aggiunge a RaiSport – è un passo avanti perchè il Portogallo è superiore e noi abbiamo fatto una grande gara, contro i campioni d’Europa in carica”. Chiesa? ”Dovevamo cambiare più spesso gioco”.

L’ottimismo di Florenzi e Chiellini

”Siamo davvero sulla buona strada, la squadra ha girato tutta insieme ma quel ritmo purtroppo non si poteva tenere per tutta la partita”. Il laterale azzurro Alessandro assicura che il peggio per la Nazionale è passato ricordando l’eliminazione dell’Italia ai Mondiali maturata un anno fa proprio a San Siro. ”Abbiamo girato pagina – aggiunge il giocatore della Roma – tornare qui non è stato semplice e ringraziamo il pubblico. Ci stiamo risollevando nella maniera giusta. Questa Nations League deve essere un punto di partenza”.

“Stasera a tratti abbiamo giocato piu’ con il cuore che con la testa, esponendoci anche a qualche contropiede: dobbiamo crescere”. E’ il commento a caldo di Giorgio Chiellini dopo lo 0-0 degli azzurri contro il Portogallo, a San Siro. “Ci e’ mancato il gol? Quello non e’ un problema, verrà – ha detto a RaiSport il difensore, oggi in campo per la sua partita n.100 con la maglia azzurra – Partita dopo partita cresceremo, conoscendoci cosi sempre di più: dobbiamo farci trovare pronti per un grande europeo a giugno 2020”

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.