MOSCA – E’ già Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è stato il grande protagonista dell’esordio contro la Spagna con una tripletta. E non solo, Cristiano Ronaldo ha sfoggiato una esultanza contro Messi che non è passata inosservata. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per tutti questi motivi, ci si attendeva oggi una grande reazione da parte del fuoriclasse argentino ma così non è stato. Anzi, Lionel Messi ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio l’Argentina contro l’Islanda e per questo motivo sui social sono spuntati tanti post sfottò con Cristiano Ronaldo che lo prende in giro.

Highlights, Argentina-Islanda | Messi sbaglia rigore

Argentina-Islanda | video gol Finnbogason

Argentina-Islanda | video gol Aguero

Messi sbaglia rigore, i social infieriscono su di lui

Messi con Barcelona / Messi con Argentina pic.twitter.com/sdRunlHPNi — Jon Snow (@JohnKnife) 16 giugno 2018

Messi nesse momento pic.twitter.com/AWrY8zfcEM — SPFC DA DECEPÇÃO 🇧🇷 (@SPFCDaDecepcao) 16 giugno 2018

