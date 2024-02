Mezzanotte italiana con il Super Bowl, la partita dell’anno che assegna lo “scudetto” del football americano che vale un Mondiale. Sport e show uniti in un evento che non ha uguali sul pianeta. L’America si ferma. Il 75% degli statunitensi resteranno incollati al televisore per quasi quattro ore; uno spot pubblicitario di trenta secondi costa la bellezza di 7 milioni di dollari. Poco più dei nostri 21 mila euro al secondo. Platea garantita nell’Halftime Show: 110 milioni di telespettatori . Negli ultimi 20 anni il prezzo di uno spot è aumentato del 200%. Quest’anno tra gli inserzionisti c’è Martin Scorsese. E si rivede Lionel Messi pubblicizzare la sua birra; e per la prima volta ci saranno i colossi delle auto: General Motors e Stellantis. Unica azienda italiana presente: la bolognese Macron. Il costo di un biglietto per entrare nello stadio di Las Vegas? Prezzo medio: 8.600 dollari, i nostri 7.982 euro.

MATCH-RIVINCITA DI 4 ANNI FA – Di fronte i San Francisco 49ers e i Chiefs dì Kansas City. Californiani (favoriti) contro i leoni del Missouri. Match che ha il sapore della rivincita. Nel 2020 trionfarono a Miami i Chiefs meritandosi il tweed dell’allora presidente Donald Trump. Osservati speciali i due quarterback: la superstar Pat Mahomes dei Kansas, un texano che ha già vinto due Super Bowl e che ha l’ingaggio più alto del mondo (477,6 milioni di dollari); se la vedrà con Brock Purdy, 24enne dell’Arizona, il migliore quest’anno nel suo ruolo, un ragazzo dalle opposte credenziali tecniche.

USHER, LA STAR DELL’HALFTIME SHOW – Sarà il cantautore e ballerino Usher, 45 anni, texano d Dallas, leggenda vivente del R&B (rhythm and blues). L’anno scorso si esibì la caraibica Rihanna, regina delle Barbados e del pop. Prima del calcio d’inizio si esibirà la regina del country Reba McEntire che canterà l’Inno degli Stati Uniti. Reba, 68 anni, originaria dell’Oklahoma, è celebre per le sue ballate dalle sfumature pop. È probabile che ci sia Taylor Swift, la pop star “persona dell’anno”(Time). Con la maglia del Kansas gioca il fidanzato Travis Kelce, gigante dell’Ohio.

DOVE IN TV A MEZZANOTTE – Il Super Bowl si disputerà nella notte tra domenica 11 e lunedì 12. In diretta su Dazn (abbonamento) e in chiaro su Italia 1. In streaming gratuito anche su Mediaset Infinity. Inizio a mezzanotte.