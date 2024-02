Parte sabato 2 marzo il Mondiale di Formula Uno. Primo GP del 2024 in Bahrain sulla pista di Sakhir (5.412 metri, 57 giri, ore 16). In gara 20 piloti di 10 scuderie. Un campionato lungo 24 Gp e sei Sprint. Si parte e si arriva in Golfo Persico (8 dicembre). Una galoppata dal piccolo Regno di isole confinante con l’Arabia Saudita alla capitale degli Emirati Arabi. I petrodollari dettano legge. Nel dettaglio.

Max Verstappen contro tutti

È l’uomo da battere. Il campione in carica. Ha vinto gli ultimi 3 mondiali di F.1, ha corso 185 GP arrivando primo in 54. La sua Red Bull è una macchina che fa ancora la differenza. L’olandese è a caccia del quarto titolo.

Gli sfidanti, in testa la ferrari

In primis la Ferrari con i piloti Leclerc e Sainz. Leclerc è alla Rossa dal 2019 e con la Rossa ha vinto 5 GP e conquistato 23 pole position. È ottimista. È amato dal popolo rosso e crede nella SF24. In attesa che arrivi Hamilton, il Re Nero, 39 anni, 7 volte iridato (103 vittorie);Lewis resterà ancora un anno con la Mercedes.

Piloti e scuderie

Red Bull con Verstappen e Sergio Perez; Ferrari con Leclerc e Sainz. Aston Martin con Alonso e Stroll. Williams con Albon e l’americano Sargeant. La Racing Bulls con il giapponese Tsunoda e l’australiano Ricciardo. La Mercedes si affida per l’ultimo anno a Hamilton che avrà al suo fianco il connazionale Russell. Anche la Mc Laren ha come leader un pilota inglese, cioè Lando Norris; al suo fianco l’australiano Oscar Piastri. L’Alpine si affida alla coppia francese Ocon e Gasly. La Sauber è condotta dal finlandese Bottas e dal cinese Zhou Guanyu. Infine la Haas con Il danese Magnussen e il tedesco Nico Hulkenberg.

Circus ancora senza italiani

Ormai rischia di essere una abitudine: nessun italiano al volante di una Formula1 quest’anno. L’ultimo ad avere un volante è stato Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo nel 2021. Ora Giovinazzi è pilota Ferrari nell’ Endurance. La crisi dei nostri piloti continua. Non ci restano che i ricordi: 3 titoli iridati ( Farina e due volte Ascari) e 16 titoli costruttori di Ferrari. Tutto qui.

Telecronisti Sky

Tutto pronto. Sarà una stagione imperdibile su Sky e in streaming su Now. Programma motori denso: 42 weekend, oltre 200 gare, 1.300 ore di trasmissione di tutti i campioni. Ovviamente la Formula1 è al centro della programmazione;tra l’altro è la stagione più lunga. Rinnovata la squadra Sky: c’è sempre Carlo Vanzini, titolare delle telecronache con il commento di Marc Gene’ e Roberto Chinchero. Nel paddock ci sarà’ Mara Sangiorgio e l’ex pilota Ivan Capelli. Non ci saranno più Davide Valsecchi e Federica Masolin sostituiti da Vicky Pirla ,ex pilota, e il veterano Davide Camicioli.