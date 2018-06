ROMA – Francia-Croazia, Uruguay-Portogallo, Spagna-Russia, Argentina-Danimarca, Brasile-Messico, Belgio-Colombia, Polonia-Inghilterra e Germania-Svizzera.

Questi – almeno ad oggi e senza contare le puntuali sorprese dei Mondiali – i possibili ottavi di finale dei Mondiali in Russia.

Ricapitolando. Il primo ottavo sarà tra la prima del Gruppo C (Francia, Australia, Perù e Danimarca) contro la seconda del Gruppo D (Argentina, Islanda, Croazia e Nigeria). Quindi con ogni probabilità la Francia contro la Croazia. Anche se Islanda e Nigeria possono lottare per la qualificazione.

Il secondo ottavo sarà tra la prima del Gruppo A (Russia, Arabia Saudita, Egitto e Uruguay) e la seconda del Gruppo B (Portogallo, Spagna, Marocco e Iran). L’Uruguay sembra essere la più forte nel Gruppo A. Nel Gruppo B la lotta per il primo posto è tra Spagna e Portogallo. Con la Spagna, almeno sulla carta, favorita.

Il terzo ottavo sarà tra la prima del Gruppo B (quindi Spagna) e la seconda del Gruppo A. A giocarsi il secondo posto del Gruppo A ci saranno la Russia, la squadra ospitante dei Mondiali e l’Egitto di Salah (che deve però recuperare dall’infortunio). Sempre, ovviamente, salvo sorprese.

Il quarto ottavo si giocherà tra la prima del Gruppo D e la seconda del Gruppo C. L’Argentina è strafavorita per chiudere al primo posto del Gruppo D. Nel Gruppo C, dietro la Francia, la lotta sarà tra Perù e Danimarca.

Il quinto ottavo si giocherà tra la prima del Gruppo E (Brasile, Svizzera, Costa Rica e Serbia) e la seconda del Gruppo F (Germania, Messico, Svezia e Corea del Sud). Quindi il Brasile contro una tra Messico e Svezia (ahi noi).

Nel sesto ottavo si sfideranno la prima del Gruppo G (Belgio, Panama, Tunisia e Inghilterra) contro la seconda del Gruppo H (Polonia, Senegal, Colombia e Giappone). Belgio e Inghilterra si giocheranno il primo posto del Gruppo G. Così come, con ogni probabilità, Polonia e Colombia si giocheranno il primo posto del Gruppo H. Nel settimo ottavo la prima del Gruppo H sfiderà la seconda del Gruppo G. Quindi restano da scegliere i possibili incroci tra Belgio, Inghilterra, Polonia e Colombia.

Nell’ultimo ottavo la prima del Gruppo F (quindi probabilmente la Germania) sfiderà la seconda del Gruppo E. Quindi, sempre probabilmente, la Svizzera.

Salvo sorprese, certe come per ogni Mondiale, questi quindi gli ottavi più probabili: Francia-Croazia, Uruguay-Portogallo, Spagna-Russia, Argentina-Danimarca, Brasile-Messico, Belgio-Colombia, Polonia-Inghilterra e Germania-Svizzera.

E i quarti?

Al primo quarto di finale si sfideranno la vincente del secondo ottavo di finale contro la vincente del primo ottavo di finale. Quindi seguendo lo schema dei possibili ottavi si incontreranno i vincenti di Francia-Croazia e Uruguay-Portogallo. Quindi ai quarti c’è il possibile incrocio tra Francia e Portogallo.

Nel secondo quarto di finale si sfideranno la vincente del quinto ottavo di finale (Brasile-Messico) contro la vincente del sesto ottavo di finale Belgio-Colombia. Quindi qui c’è il possibile incrocio tra Brasile e Belgio.

Nel terzo quarto di finale si incontreranno la vincente del settimo ottavo di finale (Polonia-Inghilterra) contro la vincente di Germania-Svizzera. Quindi con ogni probabilità qui è possibile l’incrocio tra la Germania e una tra Polonia e Inghilterra.

Nell’ultimo quarto di finale la vincente del terzo ottavo di finale (Spagna-Russia) sfiderà la vincente del quarto ottavo di finale (Argentina-Danimarca). Quindi qui l’incrocio possibile è quello tra Spagna e Argentina.

Quindi i possibili incroci ai quarti di finale, ricapitolando, sono: Francia-Portogallo, Brasile-Belgio, Germania-Inghilterra e Spagna-Argentina.

E in semifinale? Ricordando sempre che si parla di possibilità e che le sorprese saranno certe, nella prima semifinale si sfideranno i vincenti del primo quarto di finale (Francia-Portogallo) contro i vincenti del secondo quarto di finale (Brasile-Belgio). Quindi il Brasile potrebbe sfidare in semifinale una tra Francia e Portogallo.

Dall’altra parte del tabellone si gioca il posto in finale, sempre seguendo i possibili incroci, una tra Germania, Inghilterra, Spagna e Argentina.