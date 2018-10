PARIGI (FRANCIA) – Puoi essere anche l’enfant prodige del calcio francese ma con Buffon nello spogliatoio non puoi passarla liscia se non rispetti le regole. Lo ha capito sulla sua pelle Kylian Mbappé.

Il campioncino del Psg, fresco campione del mondo con la Francia, ha subito una ramanzina da Buffon. L’ex portiere della Juventus non ha gradito il ritardo di Mbappé nell’allenamento di rifinitura prima di Marsiglia-Psg e lo ha rimproverato pesantemente.

Mbappé non ha fiatato e si è preso i rimproveri dell'”anziano” compagno di squadra. Sicuramente gli servirà di lezione per il futuro, con Gigi in squadra non si sgarra.

Séquence du jour. 🙏🏼 La légende qui murmurait à l’oreillle du pur-sang… via #canalplus pic.twitter.com/Na8nUslPk5 — Grégoire Margotton (@gregmargotton) 28 ottobre 2018

