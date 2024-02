Riecco la Champions League con l’Inter e il Napoli: dove vedere gli ottavi in tv

Torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Due serate di grande calcio – martedì 20 e mercoledì 21 – con due squadre italiane: Inter e Napoli. Match in diretta Tv (Canale 5, Sky Sport, Now). Due eventi sportivi sold out dopo la sorprendente della Lazio contro il Bayern Monaco. Eccoli.

INTER-ATLETICO MADRID (martedì 20, ore 21) – Match con grandi numeri: 73 mila spettatori e 9 milioni di incasso (il secondo della storia interista). Arbitra il romeno Kovacs. Partita “da 50 a 50” come dice il portiere Sommer che aggiunge: “San Siro mette i brividi. Con l’Atletico ci attende una sfida tutta da decifrare. Basta una serata storta e puoi uscire. La panchina più lunga dell’Inter offre, sulla carta, una maggiore tranquillità. Ma per arrivare in fondo occorrono coraggio, mentalità e gioco”.

NAPOLI -BARCELLONA ( mercoledì 21, ore 21) – Il Napoli si aggrappa alla Champions per emergere da una crisi evidente. Mazzarri è a un bivio. Se va male il presidente De Laurentiis probabilmente lo sostituisce. Il Maradona sogna tuttavia una notte magica con Kvara-Osimhen. Le stelle dello scudetto non giocano insieme ormai dal 23 dicembre. Anche il tecnico del Barcellona Xavi, 44 anni, rischia un esonero anticipato; se salta è pronto il messicano Rafa Marquez, attualmente allenatore del Barcellona Atletic (terza divisione del campionato spagnolo).