ROMA – La prima sorpresa della Serie A, qui la classifica, l'ha causata, suo malgrado, l'Inter che contro ogni pronostico è uscita sconfitta dalla sfida con il Sassuolo di De Zerbi. Nel pomeriggio vittoria sudata, ma meritata, della Roma in casa del Torino. La squadra di Di Francesco ha così tenuto il passo di Juventus e Napoli, anch'esse vincenti in trasferta, sabato, a spese di Chievo e Lazio.

Al Mapei Stadium il gol partita lo ha firmato Domenico Berardi, trasformando al 27′ un rigore fischiato per un fallo di Miranda su Di Francesco. Sul campo la suntuosa campagna acquisti ed il bel precampionato dell’Inter non si sono visti. Inter poco rapida nei ribaltamenti, e non per i ritardi della diretta streaming di Dazn.

Ha invece brillato il Sassuolo, veloce, ordirnato, efficace. che ha sofferto qualcosa solo nel finale. Nel pomeriggio la Roma ha faticato per piegare un bel Torino. E’ servita una magia di Dzeko per battere i granata sul proprio terreno e tenere il passo delle migliori.

Dopo una rete di Iago Falque annullata per fuorigioco di Ola Aina, autore dell’assist, all’89’ lo splendido destro al volo dell’attaccante giallorosso – su suggerimento di Patrick Kluivert – ha battuto Sirigu. Dzeko, il migliore dei suoi, prima aveva colpito due pali.

Un legno lo ha timbrato anche il Torino, con il tiro di Rincon finito contro la traversa. Nelle altre partite della prima giornata, importante successo della Spal in casa del Bologna di Filippo Inzaghi, grazie ad un gran tiro dalla distanza di Kurtic ad una ventina di minuti dalla fine. Padroni di casa sfortunati con il palo colpito da Helander al 95′. Nel Bologna espulso Nagy nel finale.

Non è bastato al Parma, tornato in A dopo tre anni, il doppio vantaggio contro l’Udinese per raccogliere i tre punti e festeggiare così il ritorno in A. Inglese e Barillà a segno per i gialloblù, di De Paul (su rigore fischiato con la Var) e Fofana le reti dei friulani. Parte bene il campionato dell’Empoli di Andreazzoli a spese del Cagliari, sconfitto 2-0 con una rete per tempo di Krunic e Caputo. Domani sera l’Atalanta riceve il Frosinone.