"Posso dire che Salah sarà in campo domani contro l'Uruguay. Si è allenato bene con i compagni, lo farà anche oggi e se non ci saranno imprevisti lo schiererò".

Così Hector Cuper, ct dell’Egitto, nella conferenza della vigilia dell’esordio dei ‘Faraoni’ contro l’Uruguay, in programma nell’Arena Ekaterinburg dell’omonima città della Russia.

Salah in campo, il recupero è miracoloso

Mohamed Salah ha fatto di tutto per esserci ed è riuscito nel suo intento con un recupero a dir poco miracoloso. L’egiziano era uscito in lacrime dalla finale di Champions League dopo una entrata killer di Sergio Ramos.

Salah, a caldo, temeva di saltare i Mondiali e invece è riuscito a recuperare in tempo per la prima partita della massima competizione per Nazionali di Calcio.