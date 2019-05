Sarri corteggiato da Juventus, Roma e Milan. La palla passa al Chelsea

LONDRA – Maurizio Sarri accende il mercato degli allenatori. Il tecnico ha fatto bene a Londra. Ha portato nuovamente il Chelsea in Champions League, chiudendo il campionato al terzo posto in classifica, e ha raggiunto tre finali di coppa. In Supercoppa e Coppa di Lega si è arreso al Manchester City di Guardiola, che poi ha vinto il campionato, mentre in Europa League spera di avere la meglio dell’Arsenal in un derby di Londra che promette spettacolo.

Sarri in attesa di notizie dal Chelsea, verrà confermato o meno?.

Maurizio Sarri ancora non sa se verrà confermato dal Chelsea ma può comunque sorridere perché è entrato nel mirino dei club italiani più importanti. Infatti nel nostro Paese in molti cambieranno allenatore. Se togliamo il Napoli, Juventus, Inter, Atalanta, Milan, Roma e Lazio molto probabilmente cambieranno tecnico. L’attuale allenatore del Chelsea, piace molto a Juventus, Roma e Milan.

I giallorossi sono i primi ad essersi mosso per l’ex allenatore del Napoli tramite l’amico Franco Baldini ma l’inserimento della Juventus metterebbe inevitabilmente i giallorossi in secondo piano. I rossoneri sono in attesa di capire se arriveranno in Champions o meno. In caso di qualificazione, Gattuso verrebbe confermato. In caso di Europa League, il tecnico verrebbe mandato via. Questa attesa sta facendo perdere posizioni al Milan rispetto a Juventus e Roma.

Sarri, dal canto suo, resterebbe al Chelsea in caso di conferma. In caso di esonero, si rimetterebbe subito in gioco in una big del nostro campionato. Insomma, in ogni caso, cadrebbe in piedi.