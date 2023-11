Scommesse, anche Florenzi indagato a Torino. Sarà interrogato a giorni

Anche Alessandro Florenzi sarebbe indagato nell’inchiesta della Procura di Torino per il giro di scommesse illegali. Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, anche l’esterno del Milan sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura torinese per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, reato punito da una specifica normativa (quella contemplata all’art 4 della legge 401 del 1989). Il condizionale è d’obbligo, perché dalla Procura di Torino non arrivano né conferme né smentite.

Scommesse illegali, Florenzi tra gli indagati

Mentre Fagioli e Tonali hanno ammesso di aver scommesso sul calcio e hanno patteggiato le rispettive squalifiche in sede di giustizia sportiva, l’ex romanista Zaniolo ha negato di aver effettuato scommesse su partite di calcio e in questi giorni è impegnato con la Nazionale di Spalletti. Da capire ora la situazione di Florenzi, che nei prossimi giorni dovrebbe essere interrogato a Torino dalla pm Manuela Pedrotta, che coordina l’inchiesta con la procuratrice Enrica Gabetta.

Come il suo nome sia arrivato all’attenzione degli inquirenti è ancora presto per dirlo. Potrebbe essere emerso durante gli interrogatori di uno degli altri tre calciatori coinvolti oppure potrebbe essere saltato fuori durante l’esame degli apparati elettronici sequestrati a Tonali e Zaniolo a Coverciano. Le indagini sono ancora in corso e da parte della Procura di Torino c’è il massimo riserbo.