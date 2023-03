Tre italiane ai quarti di finale di Champions League non si vedevano dal 2006 e per questo c’è grande attesa per i sorteggi che vedranno protagoniste Inter, Milan e Napoli. Come funzionerà il sorteggio? Dove si potrà vedere?

Quando e dove vedere i sorteggi dei quarti di Champions League

I sorteggi dei quarti di finale di Champions League prenderanno il via a partire dalle ore 12 di venerdì 17 marzo a Nyon presso la sede della Uefa. Saranno trasmessi in diretta tv da Mediaset sul Canale 20 e da Sky Sport (canale 200 del satellite). Inoltre saranno visibili in streaming su smartphone, tablet e pc tramite le app NOW, Sky go e Mediaset Infinity.

Le regole dei sorteggi Champions

Non saranno sorteggiati soltanto i quarti di finale, ma saranno estratti anche gli accoppiamenti per le semifinali e per la finalissima di Istanbul che è in programma il prossimo 10 giugno. In sostanza si avrà al termine del sorteggio un quadro chiaro dell’intero tabellone finale.

A partire dai quarti di finale il sorteggio sarà completamente libero senza alcun tipo di restrizione e, di conseguenza, senza alcun vincolo. Saranno quindi possibili i cosiddetti “euroderby” ovvero gli scontri diretti contro squadre dello stesso paese. Ci potrà quindi essere un sorteggio, Inter-Milan, Napoli-Inter o Milan-Napoli e anche nelle semifinali le squadre italiane potrebbero essere accoppiate senza alcuna restrizione.

Sarà sorteggiata anche la squadra che giocherà l’andata in casa e il ritorno in trasferta e, in questo caso, se a Inter e Milan dovesse capitare il ritorno in casa, i nerazzurri giocherebbero il ritorno in trasferta in virtù del miglior piazzamento dei rossoneri nell’ultimo campionato.

Le date dei quarti di finale

I quarti di finale andranno in scena con la gara d’andata in programma fra martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre le gare di ritorno saranno in calendario martedì 18 e mercoledì 19 aprile. Le semifinali si terranno invece con gara d’andata il 9/10 maggio e ritorno il 16/17 maggio. Infine la finalissima di Istanbul il 10 giugno.