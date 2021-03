Theo Hernández, post contro l’arbitro Pasqua su Instagram. Ora indaga la Procura federale e rischia la squalifica

La Procura della Figc ha aperto un fascicolo sul post pubblicato e poi subito rimosso da Theo Hernandez nei confronti dell’arbitro Pasqua.

Il giocatore del Milan, subito dopo la sconfitta con il Napoli, aveva sfogato sui social la rabbia contro la direzione di gara di Pasqua per un calcio di rigore non concesso anche dopo il Var con un post e con la foto dell’arbitro e quattro emoticon con il vomito. La storia su Instagram era stata rimossa, ma aveva comunque avuto il tempo di fare il giro sul web. Ora sulla vicenda indaga la Procura federale.

Milan, Pioli su Bakayoko-Hernandez: “Era più rigore che no”

“Il fallo su Hernandez? Era più rigore che no”. Stefano Pioli recrimina sull’episodio nell’area partenopea a pochi minuti dalla fine. Il contatto in area tra l’esterno rossonero e Bakayoko è stato giudicato regolare dall’arbitro Pasqua, anche dopo il richiamo del Var Mazzoleni. Ma a far arrabbiare il tecnico del Milan è la rete subita da Politano. “Abbiamo perso una palla perché eravamo troppo statici. Abbiamo sbagliato i movimenti. Si doveva gestire meglio la transizione ed avevamo tempo per recuperare. Non siamo riusciti a mantenere le distanze giuste – ha detto ai microfoni di Sky Sport – e non possiamo fare le cose a metà: se vogliamo prenderli alti, dobbiamo essere più coraggiosi e salire tutti. Quando fai le cose a metà concedi spazi agli avversari e ad una squadra veloce come il Napoli non puoi farlo. Dovevamo essere più coraggiosi nelle uscite”.