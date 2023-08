Volley maschile: al via lunedì da Bologna il Campionato europeo (28 agosto-26 settembre): in gara 24 squadre

Volley maschile: al via lunedì 28 a Bologna l’avventura azzurra del Campionato europeo di volley.

L’Italia, campione in carica, incontrerà il Belgio (ore 21.15). La finale sarà a Roma il 16 settembre. Azzurri favoriti d’obbligo, motivati dal fattore campo. Saranno infatti Bologna, Perugia e Ancona ad ospitare la Nazionale nella fase gironi. In caso di passaggio del turno come primi o secondi nel girone, i detentori del titolo proseguiranno la loro corsa a Bari con l’obiettivo di raggiungere la semifinale, e poi la finale. L’Italia è stata sorteggiata nel gruppo A con Serbia, Germania, Svizzera, Belgio ed Estonia. Oltre agli azzurri sono Polonia e Francia le squadre più quotate per la conquista del trofeo.

IL GIRONE DI EURO 2023 VOLLEY

Detto del Girone A dell’Italia vediamo le altre 3:

Pool B : Bulgaria, Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna.

Pool C: Macedonia, Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca.

Pool D: Israele, Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia.

GLI AZZURRI CONVOCATI DEL CT DE GIORGI

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.SCHIACCIATORI: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

CENTRALI: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

OPPOSTI: Alessandro Bovolenta, Juri Romano’.

LIBERI: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

I PAESI ORGANIZZATORI

Oltre all’Italia altri 3 Paesi ospiteranno i vari gironi: Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord. È il caso di ricordare che l’Italia di Ferdinando “ Fefe’” De Giorgi arriva all’appuntamento grazie al successo conquistato agli europei di volley 2021, dopo aver superato in finale la Slovenia per 3-2 nella Arena polacca di Katowice. Un anno più tardi nello stesso impianto gli azzurri sono saliti sul tetto del mondo battendo proprio i padroni di casa per 3-1 nella finalissima dei Mondiali di Pallavolo Maschile 2022.

VOLLEY IN DIRETTA TV

Tutti i match dell’Italia saranno sulla RAI, su Sky Sport Summer e Sky Arena.In diretta streaming su Sky Go, Now e Rai Play.

CALENDARIO

Dopo Bologna l’Italia affronterà Estonia (31 agosto) e Serbia (1 settembre) a Perugia. Infine i due match di Ancona contro la Svizzera (4 settembre) e Germania (6 settembre).