Al Bano, intervenuto a Storie Italiane, ha parlato della sua esperienza a The Voice Senior, vissuta insieme alla figlia Jasmine Carrisi, che oggi ha intrapreso un proprio percorso artistico. Al Bano si è detto orgoglioso dei progressi di Jasmine: “Mi piace perché ha le idee molto chiare, fa delle scelte musicali del tutto indipendenti e anche lontane dal mio modo di concepire la musica, ma ovviamente io le rispetto”.

Al Bano, frecciata a The Voice Senior

Il famoso cantante ha rivelato che anche nella nuova stagione di The Voice Senior era prevista la sua presenza con la figlia, ma alla fine è saltato tutto: “All’ultimo minuto mi hanno detto che le cinque poltrone non ci stavano bene… Sono scelte che nella nostra professione a volte non capisco, ma va bene così. Non stanno avendo lo stesso successo e in parte mi dispiace anche per la mia amica Antonella Clerici, ma la squadra della prima stagione era oggettivamente imbattibile”.

Al Bano escluso a tavolino da Sanremo

Al Bano ha poi parlato anche di Sanremo, che inizierà fra poche settimane. Ha ricordato che sul palco dell’Ariston contano molto anche l’abbigliamento e lo stile: “L’eleganza è un rispetto verso coloro che guardano il Festival, oltre che a consentire agli artisti di stare bene con loro stessi”. Poi ha voluto lanciare una frecciata: “Le scelte musicali si fanno in base a quello che si sta vivendo in quel momento. ‘Di rose e di spine’ è stata maltrattata, cacciata via in prima serata come se avesse il Covid. Un maltrattamento pubblico. A me sembrava una cosa fatta a tavolino: la giuria di qualità che manda via una canzone di quel genere, di una bellezza musicale stupenda. La melodia era straordinaria, ho provato gli stessi brividi che avvertii con ‘La mia vita’. Forse avevano bisogno di uno scoop: Al Bano cacciato via da Sanremo dalla prima sera, un po’ come accadde ad Adriano Celentano con ‘Il ragazzo della via Gluck’”.