Alessandro Haber chi è, età, moglie, figlia, vita privata, film, biografia e canzoni dell’attore

Chi è Alessandro Haber: età, moglie, figlia, vita privata, film, biografia e canzoni dell’attore che oggi, domenica 9 maggio, sarà ospite nel salotto di Domenica In, programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Mara Venier.

Dove e quando è nato, età, biografia di Alessandro Haber

Alessandro Haber è nato a Bologna il 19 gennaio 1947, sotto il segno del Capricorno, è figlio di madre italiana e padre romeno di origine ebraica. La sua infanzia la trascorre in Israele, ma all’età di 9 anni ritorna in Italia insieme ai suoi genitori. Alessandro sin da bambino ha mostrato un interesse immane per la recitazione. Infatti, durante il suo periodo a Tel Aviv si divertiva a esibirsi a teatro con altri bambini.

A 20 anni partecipa al suo primo provino e immediatamente viene preso per recitare nel film La Cina è vicina di Marco Bellocchio, noto regista e produttore italiano, dove ottiene la parte di Rospo. Debutta così nel mondo del cinema ottenendo nel corso degli anni sempre più successo. Lo ha reso famoso in tutto il paese specialmente il film di Fantozzi, dove interpreta la parte del chirurgo e il film Regalo di Natale dove ottiene il ruolo da protagonista.

Alessandro Haber inizia a recitare anche a teatro dove conquista subito il suo pubblico. Ha anche preso parte di numerosi film del noto regista Leonardo Pieraccioni.

La moglie Antonella Bavaro, la figlia: vita privata di Alessandro Haber

Alessandro Haber ha conosciuto Antonella Bavaro durante uno spettacolo teatrale, dove la donna si congratula con lui per la sua esibizione. Alessandro rimane colpito sin da subito affascinato da lei e la invita ad andare a cena fuori. Inizia così una lunga storia d’amore e la coppia decide di convolare a nozze solo nel 2018, qualche anno dopo essere diventati genitori di Celeste, nata nel 2004.

Riguardo la loro storia d’amore, molto curiose sono state le sue dichiarazioni a Verissimo, nel 2018: “Io e Antonella non stiamo più insieme, ma siamo molto legati: è come se avessi due figlie, una di 14 e una di 40. Ci vogliamo bene, ed è per questo che il 14 settembre ci sposiamo”.

Le canzoni di Alessandro Haber

Oltre alla recitazione, Alessandro Haber è anche appassionato di musica: ha iniziato ad esibirsi come corista in “Finalmente Ciao Ciao” che lo condotto a incidere alcuni brani. Fino al 2012 ha pubblicato un totale di 5 album: Haberrante (1995), Qualcosa da dichiarare (1999), Tango d’amore e coltelli (2001), Il sogno di un uomo (2003), Haber bacia tutti (2012).