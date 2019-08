Alessia Marcuzzi: “Temtpation Island? Brad Pitt e Bradley Cooper…”

ROMA – Alessia Marcuzzi, la futura conduttrice di Temptation Island Vip, su Instagram scherza pubblicando un suo fotomontaggio in cui appare con il fisico deformato e, soprattutto, con un bel cespuglio peloso sotto le ascelle. Accanto a lei nel fotomontaggio Brad Pitt e Bradley Cooper.

“Erano i single più corteggiati del mondo e volevano rimanere liberi, ma dopo avermi vista – scrive Alessia Marcuzzi su Instagram – hanno cominciato a cercarmi dappertutto. Mi hanno inondato di telefonate, mail e messaggi e ora hanno scoperto che condurrò Temptation Island Vip! Sono impazziti e verranno lí per tentarmi, ma io non ci cascherò… giusto???”. Dunque ha completato il post con l’hashtag #glihatersdirannophotoshop, giusto per prevenire”.

La nuova edizione di Temptation Island Vip.

hiusa l’edizione 2019 di Temptation Island, quella condotta da Filippo Bisciglia, a Mediaset si comincia a lavorare alla versione Vip del programma.

“E’ nelle separazioni – recita la Marcuzzi nello spot del reality mandato in onda nell’ultima puntata di Temptation Island – che si capisce la forza con cui si ama. Ha inizio un nuovo viaggio nei sentimenti. Ha inizio una nuova Temptation Island Vip. Ed io non vedo l’ora”.

La conduttrice appare nel promo e annuncia quindi un “nuovo viaggio nei sentimenti”. Dopo la citazione di Dostoevskij, Alessia Marcuzzi aggiunge: “Io non vedo l’ora”. La data (si sa solo che andrà in onda a settembre) come i protagonisti sono ancora top secret.

Capitolo concorrenti e dintorni.

I nomi dei partecipanti sono ancora top secret ma già circolano le prime indiscrezioni. Secondo il settimanale Oggi, sbarcheranno nel villaggio Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, l’attore Alex Belli e la modella venezuelana Delia Duran.

Al momento però si tratta solo di voci. Di indiscrezioni. Nulla di certo. Di sicuro saranno tanti i nomi che nei prossimi giorni verranno accostati al programma. Quindi non resta che aspettare le prossime settimane per avere qualche anticipazioni in più.

