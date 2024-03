Alessia Merz chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Non è la Rai, biografia e carriera

Alessia Merz è un’attrice e showgirl italiana, tra le più conosciute soprattutto negli anni Novanta. Ha raggiunto un certo livello di popolarità con il programma Non è la Rai, poi si è progressivamente allontanata dal mondo della televisione. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata della showgirl.

Dove e quando è nata, età, biografia di Alessia Merz

Alessia Merz è nata a Trento il 24 settembre del 1974. Ha 49 anni. Fa il suo esordio in televisione con il programma Non è la Rai, dove rimane fino alla chiusura nel 1995, risultando una delle ragazze più apprezzate per tre edizioni. Partecipa poi a diverse campagne pubblicitarie e al programma Striscia la Notizia in qualità di velina fino al 1996.

Marito, figli e vita privata

La showgirl ha avuto un flirt con Gianni Boncompagni, ma la storia tra i due è durata pochissimo. Inizia poi una relazione con il calciatore Fabio Bazzani, con cui si sposa nel 2005. La coppia ha due figli, Niccolò e Martina. La showgirl vive con la sua famiglia a Bologna. La Merz non ha profili social ufficiali.

Dopo la nascita dei due figli, la Merz si è progressivamente allontanata dalla televisione e un’intervista ha dichiarato: “Faccio la mamma e la moglie. Niccolò e Martina sono cresciuti, ma quando hai due bimbi piccoli da accudire, se te ne vuoi occupare, ti rimane ben poco tempo. La mia è una scelta. Sono felice di quello che ho e non mi manca niente”.

La carriera di Alessia Merz

Negli anni Novanta la Merz fa il suo esordio cinematografico con il film Ragazzi della notte di Jerry Calà. Partecipa poi a diverse fiction come Mamma per caso (1997), Un medico in famiglia (1998) e Il commissario Montalbano (1999). Verso la fine degli anni Novanta la showgirl è molto attiva in televisione, in programmi come Quelli che il calcio, Meteore – Alla ricerca delle stelle perdute e Sanremo famosi.

Lentamente però la sua presenza televisiva si fa più rara ma nel 2017 ritorna con piccole apparizioni come nel programma Caduta libera, a 90 Special come ospite e a Domenica Live nel 2020.

