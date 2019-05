ROMA – Che fine ha fatto Iva Zanicchi? In molti si sono chiesti perché non fosse tra i giurati del muro di All Together Now, il nuovo show condotto in prima serata da Michelle Hunziker. Il motivo è presto spiegato: la cantante non fa parte della giuria fissa insieme a Luca Valenti, ma era solo una delle ospiti della prima puntata.

Anche se il ruolo della Zanicchi non è fisso nel muro capitanato da J-Ax, la sua mancanza si è fatta sentire. Molti telespettatori infatti avevano apprezzato i suoi divertenti commenti insieme a Luca Valenti e speravano di rivederla in onda. In realtà la Zanicchi ha preso parte allo show come ospite, e per la seconda puntata andata in onda la sera del 23 maggio la lista degli ospiti prevedeva la presenza di Gessica Notaro, I Legnanesi e Gabriele Cirilli.

Gli ospiti fissi della puntata invece sono Le Donatella, Antonella Mosetti, Mietta e Valentina Dallari. La scorsa puntata tra gli ospiti che cambiano c’era Iva, amatissima dal pubblico a casa, e Boomdabash.