Amadeus chi è, età, altezza, peso, moglie, figli, ex moglie, malattia, padre, madre, Instagram, dove vive, vita privata. Non ha bisogno di tante presentazioni ormai Amadeus, giunto alla terza edizione come presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Andiamo però a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Amadeus

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è nato a Ravenna il 4 settembre del 1962. Allo stato attuale ha 59 anni. E’ del segno zodiacale della Vergine. E’ alto 184 centimetri, per un peso forma che si attesta attorno agli 80 chili. Si trasferisce all’età di 7 anni con la famiglia a Verona per motivi lavorativi del padre.

Dopo la scuola dell’obbligo, lavora nei bar e nelle discoteche come disc jockey. Presta il servizio militare a San Giorgio a Cremano come marconista.

A Verona inizia a frequentare la radio locale Radio Verona e successivamente, dal 1984 al 1986, Radio Blu. Nel 1986, grazie a Claudio Cecchetto, debutta su Radio Deejay. Fa il suo esordio in tv nel 1988 partecipando a 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1. Successivamente conduce i programmi musicali DeeJay Television e Deejay Beach.

Padre, madre, che lavoro faceva il padre: la famiglia di Amadeus

Suo padre si chiama Corrado Sebastiani, sua madre Antonella. Il padre era un maestro di equitazione, un provetto cavaliere. Proprio grazie al mestiere del padre, Amadeus matura la passione per l’equitazione.

Moglie, figli, ex moglie dove vive, Instagram, la vita privata di Amadeus

Il conduttore, dal 1993 al 2007, è stato sposato con Marisa Di Martino. In occasione del matrimonio, il testimone dello sposo è stato l’amico Fiorello. I due hanno avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. Nel 2003 inizia una relazione con la ballerina Giovanna Civitillo e nel 2009 hanno un figlio, José Alberto. Nello stesso anno i due si sposano per poi sposarsi nuovamente nel 2019 in chiesa. Il conduttore vive con la moglie a Milano. Profilo Instagram: giovanna_e_amadeus.

Il conduttore è un grande tifoso dell’Inter, e ha chiamato suo figlio José in onore dell’allenatore José Mourinho. Uno dei suoi migliori amici è Fiorello.

Malattia, daltonismo, i problemi fisici di Amadeus

Il conduttore soffre di daltonismo. In passato si è ammalato di nefrite quando aveva solo sette anni. Ha lottano tra la vita e la morte, come da lui stesso raccontato, passando due mesi nell’ospedale di Bussolengo. I genitori gli furono accanto in ogni momento, rivolgendosi a Santa Rita da Cascia, alla quale da quel momento è devoto.

Per questo motivo, forse, il conduttore ha confessato di essere molto ipocondriaco. Per questo ogni volta che ha un problema fisico chiede ai medici di poter essere visitato subito.

La carriera di Amadeus

Si afferma come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Attualmente è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2020.

