Amadeus “sale” sul trattore: “Se vengono a Sanremo li faccio salire sul palco” 

Sanremo Festival host and artistic director Amadeus (L) with Italian showman Rosario Fiorello (R) during a press conference at the 74th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 05 February 2024. The festival runs from 06 to 10 February 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Amadeus “sale” sul trattore. “Se vengono i trattori, li faccio salire sul palco”. Così Amadeus ha risposto durante la conferenza stampa a proposito dell’ipotesi che la protesta del settore agricolo arrivi sul palco di Sanremo 2024. “Lo sai sì, chi sarà il primo della fila? Al Bano”, è intervenuto Fiorello sorridendo. Il riferimento è alla solidarietà agli agricoltori espressa dal cantante pugliese nei giorni scorsi.

Amadeus ha poi aggiunto che finora non ci sono stati contatti con gli organizzatori della protesta. “Nessuno dei trattori mi ha contattato e non so assolutamente nulla. È una protesta giusta e sacrosanta, per il diritto al lavoro”, ha detto.

Fiorello ha poi aggiunto: “Con i trattori non c’entrano ma credo sia giusto ospitare almeno due rappresentanti della categoria sul palco. Amadeus li accoglierebbe ben volentieri. Il problema è importante e anche grave e bisogna intervenire”, ha detto.

Trattori, le parole di Nek

L’argomento è stato affrontato oggi anche da Nek, in gara all’Ariston con Francesco Renga. “Adesso il bubbone è scoppiato -ha detto il cantante romagnolo-. Le istituzioni ora se ne accorgono e daranno un contentino. Ma io vedo i contadini della mia terra che sono molto preoccupati e non si sentono molto considerati dalle istituzioni. Dicono ‘se c’è un’annata cattiva come facciamo?’. Il festival è anche leggerezza ma non solo. Ognuno magari in coscienza nel suo privato farà qualcosa”.

Amadeus: “Miei festival non sono schierati politicamente”

C’è chi ha accusato Amadeus di preparare un festival filogovernativo, il conduttore ha detto: “I miei sono festival che non sono politicamente schierati, né a destra né a sinistra. L’ho sempre detto. In passato sono stato mandato a casa sia dalla destra che dalla sinistra. Quindi più libero non si può”.

Il riferimento è legato alle polemiche dell’anno passato. “Posso smentire qualsiasi intervento dell’azienda. Ho incontrato Roberto Sergio appena è diventato amministratore delegato e lui mi ha detto puoi continuare liberamente a fare Sanremo esattamente come hai fatto gli ultimi quattro festival. Questa è stata l’unica che mi ha detto. Non ha mai fatto una telefonata per chiedermi chi ci sarà e chi non ci sarà, che hai pensato e che non hai pensato. Quindi assoluta libertà. Anche perché io nei miei festival precedenti non ho mai cercato a tavolino delle cose sensazionali”.

“Per andare da Fazio ho avuto l’ok dalla Rai”

Amadeus e Fiorello, nella giornata di ieri sono stati ospiti da Fazio a Che tempo che fa ora passato su Canale Nove. Fiorello, da Fazio ha scherzato sulla Rai: “Il fatto che tu ci hai invitati dimostra che tu comunque sei un uomo Rai, pagato da altri e questa cosa qui alla Rai piace tanto!”. E Fazio ha risposto: “Io ringrazio molto perché mi sembra finalmente un segno di serenità, non sono mica un nemico!”

Amadeus, a proposito della sua presenza ha spiegato: “Ho ricevuto una telefonata da Fabio che mi ha detto. Mi piacerebbe se tu e Rosario venisse ospiti la domenica prima come negli altri festival. Ho chiesto la liberatoria, chiamando direttamente l’Ad Roberto Sergio che mi ha risposto, potete andare tranquillamente”.