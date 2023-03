Amanda Lear, chi è la misteriosa modella musa di Salvador Dalì

Amanda Lear è una delle personalità più ambigue e affascinanti dello spettacolo. La sua vita, in particolare i primi anni, è avvolta nel mistero ma la sua carriera, sia da modella che da personaggio televisivo, è scandita da tanti momenti celebri e noti al pubblico, come la relazione con il pittore Salvador Dalì. Scopriamo la carriera, la vita privata e la biografia della modella.

Biografia di Amanda Lear, mistero e incertezze

Sulla sua biografia, in particolare per quello che riguarda i primi anni, c’è un grande mistero e molte incertezze. Poco dopo la sua nascita, avvenuta a Saigon, oggi Ho Chi Minh (Vietnam) nel 1939, i suoi genitori si sarebbero separati e Amanda sarebbe stata cresciuta dalla madre a Nizza, o tra Londra e Parigi. Nella capitale francese intraprende la carriera di modella. Nel 2021 la stessa Amanda ha confermato di essere nata a Saigon.

Compagni, marito, figli e vita privata

La Lear è stata amante e musa dello scrittore Salvador Dalì per 16 anni, e in seguito di David Bowie. Nel 1965, a 26 anni, sposa Morgan Paul Lear con una cerimonia a Chelsea. Nel 1979 la modella si sposa con l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, produttore musicale, amante e figlio adottivo dello scrittore Roger Peyrefitte. Nel 2000 Malagnac muore a 51 anni nell’incendio della loro villa in Provenza. La Lear gli dedicherà l’album Heart.

Nel 1999, in occasione della lavorazione al programma su Italia 1 Il brutto anatroccolo, la Lear conosce il modello Manuel Casella, di 40 anni più giovane, del quale è stata compagna dal 2001 fino al 2008. Nel 2014 ha avuto una relazione con l’attore Anthony Hornez, di 40 anni più giovane. Non ha figli. La modella oggi vive in un piccolo paesino francese, Saint-Étienne-du-Grès, vicino ad Avignone.

La carriera di Amanda Lear

Intraprende la carriera come modella all’inizio degli anni Sessanta, distinguendosi per una certa androginia che colpì anche il pittore surrealista Salvador Dalí. Nel 1975 la Lear ottiene un grande successo come cantante dopo aver firmato un contratto con la Ariola Records di Monaco di Baviera. Dotata di una voce bassa e sensuale, e forte di un personaggio con un’aura di ambiguità e mistero, raggiunge un notevole successo come interprete di musica Disco in tutta Europa, oltre che in Sud America, Giappone e altri paesi del mondo, grazie a singoli come Tomorrow e Queen of Chinatown.

