Amanda Lear chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, figli, carriera e biografia

Amanda Lear sarà una degli ospiti nel salotto di Domenica In. Quando e dove è nata? E’ sposata? Tutto quello che sappiamo su una delle cantanti e attrici più popolari in Italia.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Amanda Lear

Sembra strano visto che siamo nel 2021 ma di Amanda Lear, di dove e quando è nato, si sa poco e niente.

Non ci sono notizie certe né sulla data di nascita della cantante, né sul luogo di nascita. Secondo alcuni è nata Saigon, secondo altri a Hong Kong. C’è incertezza anche sul giorno e sull’anno. Alcuni parlano di 18 giugno mentre altri di 18 novembre. Secondo alcuni è nata nel 1939 mentre secondo altri è nata nel 1946. Quindi è impossibile ricostruire la sua data di nascita.

Amanda Lear è alta 178 cm.

La carriera di Amanda Lear

La Lear è una cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese naturalizzata britannica. Intraprese la carriera come modella all’inizio degli anni sessanta, distinguendosi per una certa androginia, che colpì anche il pittore surrealista Salvador Dalí, per il quale posò spesso.

Nel 1975 la Lear ottenne grande successo come cantante dopo aver firmato un contratto con la Ariola Records di Monaco di Baviera. Dotata di una voce bassa e sensuale, e forte di un personaggio con un’aura di ambiguità e mistero, raggiunse un notevole successo come interprete di musica Disco in tutta Europa, oltre che in Sud America, Giappone e altri paesi del mondo, grazie a singoli come Tomorrow e Queen of Chinatown.