Anna Safroncik chi è, età, dove e quando è nata, altezza, fidanzato, Instagram, vita privata, biografia e carriera

Anna Safroncik è un’attrice ucraina naturalizzata italiana, nota al pubblico per aver recitato in diverse fiction e alcuni film italiani. Agli inizi della guerra nel suo Paese, l’Ucraina, l’attrice ha parlato del proprio dolore in merito e del padre, che si trovava a Kiev. Una storia che si è risolta in maniera positiva, dato che il padre è riuscito a raggiungere l’Italia con la compagna. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Anna Safroncik

Anna Safroncik è nata a Kiev il 4 gennaio del 1981. Ha 43 anni. E’ alta 172 centimetri. È figlia della ballerina e insegnante di danza Lilija Čapkis e del tenore Jevhenij Safrončik. Debutta nella recitazione all’età di 4 anni in Fiaba dello zar Saltan di Aleksandr Puškin. A 7 anni viene iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, trascorre gli anni studiando musica, canto, ballo e recitazione. All’età di 12 anni si trasferisce in Italia insieme alla madre, più precisamente ad Arezzo.

Fidanzato, Instagram e vita privata

Molti fidanzati sono stati attribuiti all’attrice ucraina. Fra questi Luca Ferrante e Giulio Maria Berruti. Qualche anno fa le era stato attribuito un flirt con Matteo Mammì, ma lei smentì la notizia. La relazione più nota dell’attrice è quella con Paolo Barletta, terminata nel 2015. N

el 2022 l’attrice ha rivelato la sua relazione con un uomo di nome Marco, storia che è terminata l’anno successivo: “Il Paese dei balocchi è sempre bello, ma poi è arrivata la vita vera e in quel momento ho conosciuto meglio il mio fidanzato, ho capito bene chi era e ho preferito darci un taglio”. L’attrice sul suo profilo Instagram conta oltre 600mila follower: annasafroncik.

La carriera di Anna Safroncik

Nel 1998, dopo essere stata eletta Miss Toscana, entra nella fase finale del concorso di Miss Italia, arrivando ottava. Nel 2000 debutta al cinema in C’era un cinese in coma diretto da Carlo Verdone, e nello stesso anno appare nei film Welcome Albania, regia di Fabrizio Maria Cortese e Metronotte, regia di Francesco Calogero, in cui interpreta il ruolo di Nadia Lecetti.

Tra il 2001 e il 2003 partecipa alla miniserie TV di Rai Uno, Angelo il custode, regia di Gianfrancesco Lazotti, all’episodio Bellissima della serie TV Don Matteo 3, all’episodio Golden goal della serie Carabinieri, regia di Raffaele Mertes, e infine alla serie di Rai 2, Vento di ponente 2. Diventa nota al grande pubblico nel 2004, quando entra nel cast della soap opera di Canale 5 CentoVetrine, in cui interpreta il ruolo della perfida Anna Baldi.

