Anna Tatangelo chi è: età, dove e quando è nata, Gigi D’Alessio, Livio Cori, figli, vita privata, Sanremo, carriera. La cantante è tra gli ospiti di Michelle Impossibile, il programma condotto questa sera su Canale 5 da Michelle Hunziker a partire dalle 21.40.

Dove e quando è nata, età, Instagram: la biografia di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è nata il 9 gennaio del 1987 a Sora, in provincia di Frosinone. Ha 35 anni ed è del segno del Capricorno. Dal 1994 inizia a partecipare a diverse manifestazioni canore, sia provinciali che regionali. Nel 1999 si aggiudica il secondo posto al Minifestival della canzone di Viterbo, vincendolo l’anno successivo. Nel 2001, a 14 anni, la Rai la sceglie per il Girofestival dove ha la possibilità di presentare il suo primo brano inedito, Dov’è il coraggio, e firmare il suo primo contratto discografico. Il suo profilo Instagram è annatatangeloofficial dove conta 1,8 milioni di follower.

Gigi D’Alessio, Livio Cori, figli: la vita privata di Anna Tatangelo

Dal 2005 la cantante ha iniziato una relazione con Gigi D’Alessio, rimasta segreta per oltre un anno dato che all’epoca il cantante era sposato con la sua prima moglie. La loro relazione dura 15 anni e nel 2010 nasce il loro figlio, Andrea. Nonostante una breve riappacificazione nel 2018, la Tatangelo e D’Alessio ufficializzano la separazione nel 2020. Nel 2021 la cantante ha iniziato una relazione con il rapper Livio Cori. Tra i due si è parlato, nelle scorse settimane di un probabile matrimonio. Ciò è dovuto ad un bellissimo anello di brillanti che Anna ha sfoggiato in pubblico. Che sia stato donato come promessa di matrimonio?

La carriera di Anna Tatangelo

A 15 anni la cantante vince il Festival di Sanremo nella categoria dei giovani con la canzone Doppiamente fragili. La vittoria la porta a co-condurre con Pippo Baudo la trasmissione Sanremo Top. Nel 2002 duetta per la prima volta con Gigi D’Alessio nel brano Un nuovo bacio.

Nel 2003 esce il suo primo album, Attimo x attimo. La Tatangelo ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album d’inediti, vendendo oltre 1,6 milioni di dischi, ricevendo una ventina di certificazioni fra dischi d’oro e di platino.

La Tatangelo ha partecipato tre volte al Summer Festival con Muchacha, Inafferrabile e Chiedere scusa. Ha vinto un Venice Music Awards, un Wind Music Awards nel 2011 e il Premio Lunezia nel 2018.

Anna Tatangelo a Sanremo

Anna Tatangelo ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo con i brani Doppiamente fragili nel 2002, Volere volare nel 2003, Ragazza di periferia nel 2005, Essere una donna nel 2006, Il mio amico nel 2008, Bastardo nel 2011, e Libera nel 2015.