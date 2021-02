Anticipazioni Uomini e Donne oggi lunedì 15 febbraio: colpo di scena tra Gemma e Maurizio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi lunedì 15 febbraio. Anche oggi, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, va in onda la trasmissione Mediaset di Maria De Filippi e nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, ci sarà un colpo di scena tra Gemma Galgani e Maurizio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi lunedì 15 febbraio

Come riportano le anticipazioni che girano sul web, nella puntata di oggi di uomini e Donne si parlerà molto del trono over. In Particolare di Gemma Galgani e di Maurizio. Non Maurizio Guerci, ma il nuovo Maurizio che Gemma sta frequentando dopo la fine non proprio idilliaca della storia proprio con Maurizio Guerci.

Ma c’è qualcosa che non va. Secondo Maria De Filippi (e non solo lei), Maurizio in realtà starebbe sfruttando Gemma per ottenere visibilità e il suo interesse sarebbe tutto per la bella Maria, non per Gemma quindi. Ecco perché Maria D Filippi ha deciso di metterlo alla prova e oggi si capirà veramente il reale interesse di Maurizio per Gemma. C’è da attendersi un confronto con tanto di dibattito acceso, anche perché a dire la sua ci sarà anche Tina Cipollari.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

La scorsa puntata di Uomini e Donne ha visto invece il ritorno in trasmissione di Veronica Ursida, grandissima amica di Aurora Tropea. Lei è stata la protagonista di un confronto con Armando Incarnato, convinto che sia Veronica che Aurora parlino male di lui sui social.

Ricordiamo che Armando Incarnato e Veronica Ursida si sono frequentati nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi. Il loro rapporto è finito male e quindi oggi potrebbe esserci un chiarimento, anche se appare difficile visto gli scontri delle puntate precedenti. La puntata è poi andata avanti con Gero Natale che di fronte a Claudia e Licia ha annunciato di voler chiudere con entrambe.

Uomini e donne, anticipazioni: dove vedere la diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.