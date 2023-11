Antonella Clerici chi è, età dove e quando è nata, marito, compagno, figli, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera

Dopo una breve esperienza in Mediaset, dal 2000 al 2018 ha condotto La prova del cuoco, programma di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente, per la quale ha anche condotto numerose trasmissioni di prima serata come Il ristorante, il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il Festival di Sanremo 2010, Sanremo Young, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019 e The Voice Senior.

