Antonella Elia chi è, età, altezza, Pietro Delle Piane, malattia, amori, Instagram, vita privata. Diventò famosa a Non è la Rai e poi ha avuto una carriera televisiva di tutto rispetto, soprattutto negli anni Novana. La si ricorda come valletta di Raimondo Vianello a Pressing e di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna. Andiamo a conoscerla meglio.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, padre Enrico Elia: la biografia di Antonella Elia

Nata a Torino il primo novembre del 1963 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Antonella Elia ha attualmente 58 anni. E’ alta 167 centimetri e il suo peso forma è stimato attorno ai 50 chili.

E’ rimasta orfana di madre ad un anno e ha perso il padre a 15 anni: all’epoca, infatti, suo padre, l’avvocato Enrico Elia, morì in un incidente stradale in autostrada. In quello stesso incidente perse la vita anche l’ex calciatore Paolo Barison.

Antonella Elia è stata quindi cresciuta dai nonni. Ha conseguito la maturità classica a Torino e si è quindi trasferita a Roma, dove ha iniziato la carriera di attrice teatrale.

Fidanzato, figli, Pietro Delle Piane, la vita privata di Antonella Elia

Al momento non si hanno notizie di un suo fidanzato. Antonella non ha figli. Sicuramente si è molto parlato della sua storia con Pietro Delle Piane.

I due si sono lasciati e ripresi più volte. A marzo l’ultimo tentativo di riavvicinamento a Live non è la d’Urso. I due sembravano aver chiarito i motivi che li avevano portati alla rottura. Dopo un confronto in ascensore, i due si erano anche baciati. Ma poi la Elia ha precisato di non voler essere di nuovo la fidanzata di Pietro.

Tutto era nato dalla partecipazione di Pietro delle Piane a Temptation Island, esperienza durante la quale aveva tradito la fidanzata.

Cancro al seno, la malattia di Antonella Elia

Antonella Elia ha avuto un cancro al seno. In seguito all’operazione ha dichiarato di essere stata “squartata”. Ma alla fine ha vinto lei sulla malattia. Così ha raccontato a Verissimo: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore al seno. Tutto è iniziato dalla prevenzione perché io non volevo mai fare la mammografia e la mia ginecologa continuava a insistere”.

E’ stata la dottoressa a spingerla a fare un controllo. La diagnosi è stata impietosa “carcinoma in situ”. “Sono stata subito mandata in ospedale per fare delle aspirazioni”. Nel suo caso, la terapia non ha dato i risultati sperati: “Ho dovuto affrontare l’operazione al seno sinistro. Ho avuto paura di morire”.

Instagram di Antonella Elia

Antonella Elia ha un profilo Instagram ufficiale, sul quale posta soprattutto scatti relativi alla sua vita professionale.

Antonella Elia: la carriera

Negli anni Ottanta è stat protagonista di alcuni spot pubblicitari. L’esordio in televisione risale al 1990, come valletta di Corrado a La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, programma del sabato sera di Canale 5.

A fianco di Corrado Antonella Elia è rimasta fino al 1994, affiancando a quella esperienza partecipazioni ad altri programmi, compresa la prima edizione di Non è la Rai, condotta da Enrica Bonaccorti.

Ha partecipato quindi a Bulli & Pupe, condotto da Paolo Bonolis, e poi a Pressing, al fianco di Raimondo Vianello. Sempre negli anni Novanta conduce insieme a Beppe Fiorello Karaoke.

Arrivano quindi gli anni de La ruota della fortuna, condotto da Mike Bongiorno. Tra le altre partcipazioni, a Zelig insieme a Claudio Bisio, a Caro maestro, fiction con Marco Columbro ed Elena Sofia Ricci.

Nei primi anni Duemila ha studiato come attrice alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles ed è stata figurante in film come The Terminal e The Aviator.

Il ritorno in Italia è del 2004, quando partecipa a L’Isola dei famosi. Partecipa quindi a Buona Domenica, su Canale 5, e nel 2012 torna all’Isola dei famosi, uscendone vincitrice.

Tra le ultime partecipazioni, quella a Pechino Express, Grande Fratello Vip e Temptation Island.