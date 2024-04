“Non vorrei dire una cosa forte ma io la dico. Ma ripristinare le pene corporali, dare tre o quattro nerbate sul sedere, senza esagerare, non farebbe male. Dopo che sono andati via doloranti per 15 giorni forse ci pensano a quello che hanno fatto”.

E’ la “ricetta educativa” di Adriano Panatta per affrontare il problema delle baby gang che da qualche tempo si propone all’attenzione delle cronache cittadine anche nel Trevigiano. Ne ha parlato oggi, rispondendo ad una domanda sull’argomento, a margine di una conferenza stampa in Comune a Treviso.

L’ex campione di tennis, residente in città ormai da molti anni, ha anche suggerito la formula alternativa di obbligare i bulli a “spalare del concime. Punizioni un po’ umilianti, insomma, per far loro capire che stanno sbagliando. Poi non credo siano delinquenti incalliti, sono solo bulletti – ha concluso – e se si vuole li si mette a posto”.