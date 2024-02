La cantante Bianca Atzei è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. È diventata famosa al grande pubblico dopo la partecipazione a Sanremo 2015 con il brano “Il solo al mondo”, scritto da Kekko Silvestre. Ma la sua carriera è ricca di successi. Scopriamo qualche notizia in più su questa talentuosa cantante.

Bianca Atzei età, biografia e carriera

Bianca Atzei, il cui vero nome è Veronica Atzei, è nata a Milano l’8 marzo 1987 sotto il segno dei Pesci, da genitori di origini sarde. L cantante compie tra poco 37 anni. Fin da giovane, ha mostrato una passione innata per la musica, ispirandosi a grandi artisti come Whitney Houston e Mariah Carey, oltre ai grandi interpreti italiani degli anni Sessanta.

Nonostante alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a interrompere gli studi superiori, Bianca ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica già in giovane età, cantando per sigle televisive e jingle pubblicitari. Il suo nome ha iniziato a circolare nel 2012 con il singolo “L’amore vero”, che ha ottenuto un ottimo riscontro sia in radio che su Internet.

Da allora, la sua carriera ha conosciuto alti e bassi, con momenti di grande successo come la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Il solo al mondo”, che le ha garantito un’ampia visibilità. Nel corso degli anni successivi, ha continuato a pubblicare singoli e album, collaborando con altri artisti e partecipando a programmi televisivi come “Tale e Quale Show” e “L’Isola dei Famosi”.

La vita privata: ex compagno Max Biaggi e il nuovo fidanzato

Per diversi anni è stata legata sentimentalmente al campione di MotoGP Max Biaggi, una relazione che ha attirato l’attenzione dei media. Tuttavia, la coppia si è separata nel 2017, lasciando Bianca colpita e sorpresa dalla decisione improvvisa di Biaggi.

Successivamente, Bianca ha ritrovato l’amore con Stefano Corti, noto volto del programma televisivo “Le Iene”. La coppia ha affrontato insieme varie sfide, tra cui una gravidanza non andata a buon fine nel 2021, ma non si sono mai dati per vinti.

Nel 2022, Bianca ha annunciato con gioia di essere di nuovo incinta, portando nuova luce e speranza nella loro vita. A gennaio 2023 è nato il loro primo figlio, Noa Alexander.

Bianca Atzei, la malattia

Nel corso di una precedente intervista a Verissimo, Bianca Atzei ha raccontato di avere un problema al cuore:

“Avevo un forame perivalvolare, ovvero un foro tra atrio e ventricolo, una cosa congenita. Ci ho messo un bel po’ a riprendermi, mi sentivo più fragile”.

Dopo il 2015 Bianca ha risolto il suo problema al cuore grazie a un’operazione importante e all’uso di una protesi d’acciaio, sicuramente una situazione importante, da tenere sotto controllo e che ha condizionato la sua vita anche negli anni successivi.

La cantante ha anche rivelato di aver sofferto di anoressia.