Carlo Calenda chi è, età, moglie, figli e vita privata del politico ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Carlo Calenda, età, moglie, figli, vita privata e carriera del politico ospite di Oggi è un altro giorno. Calenda è tra gli ospiti di oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Carlo Calenda, età e biografia

Carlo Calenda nasce a Roma il 9 aprile del 1973 e ha 47 anni di età, ne compirà 48 il mese prossimo. E’ un dirigente d’azienda e politico italiano, leader di Azione. Viceministro dello sviluppo economico nei governi Letta e Renzi, è stato rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea nel 2016 ed in seguito ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni.

Figlio del giornalista e scrittore Fabio Calenda e della regista Cristina Comencini, è fratello della sceneggiatrice Giulia Calenda. Nipote di Paola e Francesca Comencini e dell’ambasciatore Carlo Calenda. Nel 1984, all’età di 11 anni, lavora nello sceneggiato televisivo Cuore, diretto dal nonno Luigi Comencini. Cresciuto a Roma nel rione Prati, Carlo Calenda frequenta il liceo classico Mamiani. A 18 anni, durante gli studi, inizia a lavorare, vendendo fondi di investimento e polizze porta a porta.

Laureatosi in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza comincia a lavorare per società finanziarie prima di approdare alla Ferrari. In 5 anni a Maranello, prima come impiegato e poi da funzionario, arriva ad assumere i ruoli di responsabile gestione relazioni con i clienti e con le istituzioni finanziarie. Successivamente lavora per Sky Italia in veste di responsabile marketing.

La carriera politica di Carlo Calenda

Nel 2013 Carlo Calenda è candidato alle elezioni politiche nella lista di Scelta Civica nella circoscrizione Lazio 1 della Camera, ma non viene eletto. Il 5 febbraio 2015 lascia Scelta Civica e comunica la sua intenzione di iscriversi al Partito Democratico. Il 20 gennaio 2016 è nominato dal governo Renzi come Rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea.

Il 26 maggio 2019, alle elezioni europee, è eletto europarlamentare con 275.161 preferenze nella circoscrizione nord-orientale nella lista unitaria PD – Siamo Europei. Dopo aver lasciato definitivamente il Partito Democratico, il 21 novembre 2019 lancia ufficialmente, insieme al senatore Matteo Richetti la sua nuova formazione politica, Azione.

Carlo Calenda, moglie, figli e vita privata

Carlo Calenda ha avuto la prima figlia, Tay, a soli 16 anni, da una relazione con la segretaria del compagno della madre Riccardo Tozzi, che frequentava sin da quando aveva soltanto 14 anni. In seguito ha sposato la manager Violante Guidotti Bentivoglio, da cui ha avuto tre figli. Nel 2018 ha rivelato che la moglie è affetta da leucemia.