Carlotta Proietti: chi è la figlia di Gigi Proietti, età, carriera, marito, Instagram, vita privata

Carlotta Proietti, chi è la figlia minore di Gigi Proietti. Età, carriera, marito, Instagram e vita privata. Carlotta è ospite insieme alla sorella Susanna a Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Carlotta Proietti

Carlotta Proietti è nata il 2 marzo del 1981 a Roma ed ha 40 anni. E’ del segno dei Pesci e non è nota la sua altezza.

Fidanzato e figli: la vita privata di Carlotta Proietti

Della vita privata della figlia di Gigi Proietti si conosce poco: non è noto infatti se abbia o meno un compagno. Carlotta non ha figli. E’ nata dall’amore tra papà Gigi e Sagitta Alter. I due non si sposarono mai, ma ebbero due figlie. La sorella maggiore si chiama Susanna, ha 42 anni ed è una nota scenografa e costumista.

Carlotta Proietti, carriera e profilo Instagram

Carlotta ha un profilo Instagram su cui è abbastanza attiva. In tv l’abbiamo vista protagonista di Ulisse Il piacere della scoperta, ovvero il programma condotto da Alberto Angela con la partecipazione speciale del Padre Piero Angela. Oltre ad aver seguito le orme del padre, Carlotta è una nota cantautrice.

Ha studiato presso l’Accademia del padre ed ha preso parte a diverse fiction di casa Rai. Ha lavorato tanto anche in teatro.

Carlotta Proietti e i messaggi di cordoglio per la scomparsa del padre

Nel corso di una recente intervista, Carlotta ha confessato di avere ricevuto messaggi di cordoglio per la scomparsa del padre dopo tanto tempo ancora.

“Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la ‘notizia’ si scatena lo ‘scoop’… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente” ha raccontato dopo la scomparsa di Gigi.

Poi ha proseguito spiegando che “malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”.