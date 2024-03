Alessandra Mussolini è tra gli ospiti della puntata odierna del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 14,00. Scopriamo qualcosa in più su Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini età e breve biografia

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre 1962 e ha 61 anni. È figlia di Romano Mussolini e Maria Scicolone, e nipote di Benito Mussolini. La zia materna è Sophia Loren. Fin dalla giovane età, Alessandra ha coltivato una carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto cinematografico è avvenuto a soli 14 anni nel film “Una giornata particolare” di Ettore Scola, dove ha recitato al fianco della zia Sophia Loren. Successivamente, ha ampliato il suo repertorio con ruoli in diverse commedie italiane e ha posato per Playboy e Excelsior.

Ha condotto con Pippo Baudo l’edizione 1981-82 di Domenica in. Nel 1990 decide di dedicarsi alla carriera politica, pur continuando a partecipare come ospite a diversi programmi televisivi.

La carriera politica

Ha iniziato la sua carriera politica come membro del Movimento Sociale Italiano (MSI) e successivamente è stata eletta alla Camera dei Deputati nel 1992. Si è poi candidata come sindaca di Napoli nel 1993, ottenendo un buon risultato al ballottaggio, nonostante non sia riuscita a vincere le elezioni. La sua carriera politica è stata caratterizzata da varie affiliazioni partitiche, tra cui Alleanza Nazionale e Forza Italia. Ha ricoperto diversi incarichi parlamentari, sia a livello nazionale che europeo, dimostrando una forte presenza nel panorama politico italiano.

Negli ultimi anni, Alessandra Mussolini si è distinta per il suo impegno a favore dei diritti LGBTQ+ e per la sua partecipazione a diverse iniziative sociali. Ha sostenuto il Ddl Zan e la registrazione anagrafica dei figli delle coppie omogenitoriali, dimostrando una posizione progressista su queste questioni.

Tuttavia, la sua carriera politica non è stata priva di controversie, soprattutto legate alle sue posizioni e dichiarazioni pubbliche. Ha spesso attirato l’attenzione dei media per le sue prese di posizione decise e per i suoi scontri con altri esponenti politici.

È stata più volte membro del Parlamento italiano per vari partiti di destra e centrodestra. Da novembre 2022 è una europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo per il suo terzo mandato non consecutivo.

Vita privata

La Mussolini per molto tempo è stata legata al suo primo marito, Mauro Floriani. I due si sono sposati nel 1989 e dalla loro unione sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. La coppia rimane insieme fino al 2013. Due anni dopo Floriani è stato condannato per prostituzione minorile nello scandalo delle baby-squillo dei Parioli. La Mussolini vive a Roma. Profilo Instagram: alemussolini_.