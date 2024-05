Adriana Volpe è tra gli ospiti della puntata di oggi 10 maggio 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1. Adriana Volpe, attualmente conduttrice di “Cerchiamo Te: missione lavoro” su Rai 2, sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e privato. Ma scopriamo qualcosa in più sulla conduttrice, dalla sua età alla sua biografia e la sua vita privata.

Adriana Volpe età e biografia

Nata il 31 maggio 1973 a Trento, sotto il segno dei Gemelli, Adriana Volpe ha 54 anni. Dopo aver conseguito il diploma scientifico, si trasferisce a Roma per intraprendere la sua carriera nel mondo della moda. La carriera di Adriana Volpe inizia nel mondo della moda nel 1990, quando viene scoperta dalla Why Not Models agency. Da lì, sfilando nelle capitali della moda come Milano, Parigi, Zurigo e Tokyo, inizia a farsi conoscere nel mondo della moda internazionale.

Nel 1992, fa il suo debutto in televisione come concorrente a La Ruota della Fortuna, ma è nel 1993 che diventa una presenza fissa nei salotti italiani come valletta di Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Rimane nel programma per tre edizioni consecutive, fino al 1996. Nel 1995 fa il suo debutto sul grande schermo con i film Viaggi di nozze e Croce e delizia.

La sua carriera televisiva decolla definitivamente nel 1999, quando inizia la conduzione di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2, ruolo che ricopre fino al 2009. Durante questo periodo, partecipa anche a Mattina in famiglia e I fatti vostri.

Nel corso degli anni, Adriana ha continuato ad essere una presenza fissa in tv e al cinema, partecipando a programmi come Pechino Express e al Grande Fratello VIP. A metà del 2021 viene annunciato il passaggio a Mediaset, ricomprendo il ruolo di opinionista – insieme a Sonia Bruganelli – della 6° edizione del Grande Fratello VIP. Nel 2022, è tornata in Rai come opinionista del programma BellaMa’. Attualmente conduce il programma “Cerchiamo Te: missione lavoro” su Rai 2.

Vita Privata

Nel 2000, ha sposato l’imprenditore Chicco Cangini, ma il matrimonio è durato solo quattro mesi. Nel 2008, ha sposato l’agente immobiliare Roberto Parli, con cui ha avuto sua figlia Gisele nel 2011, ma il matrimonio è terminato nel 2020.

Profilo Social

Adriana Volpe ha un profilo Instagram ufficiale che conta più di mezzo milione di follower in cui condivide attimi della sua vita e della sua carriera.