Chi è Dario Maltese: età, carriera, vita privata, curiosità

Dario Maltese è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”. Il rinomato giornalista e conduttore sarà ospite del salotto pomeridiano di Silvia Toffanin per parlare del suo percorso professionale e del suo recente impegno in tv. Infatti, quest’anno per la prima volta Dario Maltese è opinionista dell’Isola dei Famosi. Ma scopriamo qualcosa in più sul giornalista.

Dario Maltese età e biografia

Dario Maltese è nato il 13 febbraio 1977 a Erice, in provincia di Trapani, e ha 47 anni. Negli anni è diventato una delle figure più autorevoli nel panorama giornalistico italiano. Dopo il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Francesco Vivona di Castellamare del Golfo si trasferisce a Roma dove si laurea alla facoltà di Scienze politiche dell’Università Luiss Guido Carli. Si inserisce quindi nelle redazioni di Mediasetonline e TGcomper poi esordire come inviato per alcuni notiziari della rete.

Nel 2005 entra nella redazione del TG5 dove si occupa prima di politica e poi degli esteri. Esordisce come conduttore presentando prima l’edizione notturna del notiziario e poi anche quella delle ore 13. Il giornalista passa dopo qualche tempo alla fascia oraria più seguita, quella serale delle ore 20 e conduce anche degli i speciali sulla politica estera.

Nel 2023 scrive un libro biografico intitolato Les italiens nel quale racconta le storie di talenti italiani emigrati in Francia. Nel 2024 diventa opinionista dell’Isola dei Famosi.

Vita privata e curiosità

Riguardo alla sua vita privata, Dario Maltese è notoriamente riservato. Le informazioni sulla sua famiglia sono scarse e il giornalista tiene gelosamente protetti i dettagli della sua vita personale. Sappiamo che ha perso il padre, Benedetto Maltese, nel 2022, e che ha un fratello di nome Curzio e una sorella di nome Cinzia, questa ultima purtroppo scomparsa nel 2002. Riguardo alla sua vita sentimentale e familiare attuale, rimane un mistero.

In un’intervista rilasciata a Grazia nel 2022, Maltese ha raccontato perché ha deciso di diventare giornalista:

“Da bambino rispondevo sempre che da grande avrei voluto avere un’edicola e vendere i giornali così avrei avuto l’opportunità di poterne leggere quanti ne volevo. Penso che già in questa risposta ci fosse, un po’ anche a livello inconscio, il mio desiderio di fare il giornalista. Un desiderio che si è concretizzato durante gli anni del liceo.”

Profilo Instagram

Se desideri seguire Dario Maltese sui social, puoi farlo tramite il suo profilo ufficiale su Instagram @dario.maltese.