Diana Puddu è tra gli attesi ospiti della puntata di oggi 8 aprile 2025 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Vincitrice di questa edizione di The Voice Senior del team di Gigi D’Alessio, Diana sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e della sua vita. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

Diana Puddu età e breve biografia

Nata a Quartu Sant’Elena (Cagliari) nel 1964 Diana ha 60 anni. Il canto è da sempre un suo grande sogno, e ha sempre cantato per hobby. Nella vita, Diana è una casalinga: “Mi diletto a cantare e non ho mai preso lezioni di canto”, ha raccontato nella sua presentazione. E’ diventata concorrente di The Voice Senior grazie al marito Paride, che ha sempre apprezzato le doti di canto della moglie e l’ha spinta a provare a partecipare: “Mi ha fatto questa sorpresa, è colpa sua e io sono felice“, ha raccontato.

Durante la trasmissione, il marito Paride ha raccontato: “Mi sono innamorato della sua voce e poi scoprii che non aveva mai fatto scuola di canto, niente di tutto questo, ha questa cosa di non mettersi mai in mostra… Non è consapevole della sua voce, lei dice ‘grazie’ con la sua umiltà, canta perché ama cantare”.

Il percorso di Diana a The Voice Senior è stato caratterizzato da esibizioni indimenticabili, tra cui una magistrale interpretazione di “Ti Sento” dei Matia Bazar, che ha immediatamente sottolineato il suo straordinario talento vocale.

Vita privata: marito e figli

Come detto, Diana Puddu è felicemente sposata. Il marito si chiama Paride ed è musicista. Lui ha giocato un ruolo cruciale nel suo percorso a The Voice Senior, incoraggiandola a mostrare al mondo il suo talento. Insieme, fanno parte di un trio musicale e condividono la passione per la musica. Il sostegno emotivo di suo figlio e di un’amica cara ha arricchito il suo viaggio musicale, testimoniando momenti di pura emozione durante le sue performance.

Profilo Social

Se siete rimasti affascinati dal talento di Diana Puddu, potete seguirla sui social. Sul suo profilo Instagram, @diana_puddu, potrete scoprire ulteriori dettagli sulla sua vita e sul suo percorso musicale. Nonostante sia ancora una new entry nel mondo digitale, Diana condivide momenti significativi della sua esperienza a The Voice Senior e della sua vita quotidiana.