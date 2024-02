Emanuela Grimalda, attrice, è tra gli sopiti della puntata di oggi 26 febbraio 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. In questi giorni la vediamo nei panni di Iole nella fiction “Gloria” di Fausto Brizzi. Scopriamo insieme i dettagli della sua vita privata, della sua carriera e dei suoi progetti più noti.

Emanuela Grimalda età, biografia e carriera

Nata il 26 giugno 1964 a Trieste, Emanuela Grimalda compie quest’anno 60 anni. Dopo essersi diplomata all’Istituto d’Arte e aver frequentato il DAMS a Bologna, ha avviato la sua carriera artistica iscrivendosi alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone a Bologna, seguendo la sua passione per la recitazione. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1996 con il film “Uomo d’acqua dolce”, seguito da ruoli di rilievo in pellicole come “Vacanze di Natale 2000”, “Febbre da cavallo – La mandrakata”, “Mai + come prima” e “La bellezza del somaro”.

In televisione, ha conquistato il pubblico con la sua versatilità, partecipando a serie di successo come “I Cesaroni”, “Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce”, “Tutti pazzi per amore” e molte altre. Il suo ruolo in Un medico in famiglia l’ha resa un volto familiare per il grande pubblico, amata per la sua capacità di dare profondità e umanità ai personaggi interpretati.

Vita privata: marito e figlio

Emanuela Grimalda è stata legata sentimentalmente al noto attore Stefano Accorsi in passato. Attualmente, è sposata con Elio Arzu, con cui i è sposata nel 2013. La coppia ha un figlio, Giaime, nato l’8 luglio 2015, quando l’attrice aveva già compiuto 51 anni.

Profilo Social

Pur mantenendo una certa riservatezza sulla sua vita privata, Emanuela Grimalda è presente sui social media, vantando un profilo Instagram ufficiale ma non verificato con oltre 27.000 follower. Attraverso questo canale, condivide occasionalmente scatti sul set e momenti della sua vita quotidiana, instaurando un legame più diretto con i suoi fan.