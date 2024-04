Chi è Fiore, figlia di Dario Argento: età, lavoro, vita privata, chi è la madre

Fiore Argento è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona“, il programma condotto da Caterina Balivo. La stilista sarà presente in puntata insieme al padre, il cineasta Dario Argento. Un viaggio attraverso la vita e la carriera di questa straordinaria artista, dal suo inizio nell’horror cinematografico alla sua trasformazione in una rinomata stilista.

Fiore Argento età e breve biografia

Fiore Argento, all’anagrafe Fiorella Argento, è nata a Roma il 3 gennaio 1970 e ha 54 anni. Figlia del leggendario regista Dario Argento, la mamma è l’artista Marisa Casale. La sua vita è stata da sempre circondata dal fascino del mondo del cinema e della creatività. Cresciuta tra i set cinematografici e gli incontri con artisti di fama mondiale, Fiore ha respirato fin da giovane l’aria dell’arte e della cultura.

Fiore è la sorella acquisita dell’attrice Asia Argento. Il legame tra le due è stato descritto come una “sorellanza totale e anche un po’ materna”. Fiore ha sempre mostrato un forte legame con la sua famiglia, sostenendo la sorella Asia nei momenti difficili e condividendo con lei gioie e successi.

La carriera

Fin da adolescente, Fiore ha avuto l’opportunità di fare apparizioni sul grande schermo grazie al padre Dario, che l’ha inserita nel cast di alcuni dei suoi film, come “Phenomena” e “Dèmoni”. Tuttavia, nonostante l’interesse iniziale per il cinema, Fiore ha presto intrapreso un percorso diverso, seguendo la sua passione per la moda.

Dopo aver studiato presso il Fashion Institute of Technology di New York, Fiore è diventata una stilista di successo collaborando con marchi di prestigio come Fendi e ha lasciato il segno nel mondo della moda con le sue creazioni uniche e innovative.

Chi è la madre Marisa Casale

La mamma di Fiore Argento è Marisa Casale, artista specializzata in vetrate artistiche e gioielli realizzati con le tecniche delle vetrate medioevali. Marisa Casale è la prima moglie di Dario Argento. I due si sono sposati nel 1966 e nel 1970 è nata Fiore. Marisa e Dario si sono poi separati nel 1972 e il cineasta si è poi risposato con un’altra donna, l’attrice Daria Nicolodi, con cui ha avuto una seconda figlia: Asia Argento.

Su Marisa non si hanno molte informazioni, sappiamo però che l’artista fa parte del collettivo Factory by Visionaria, che ogni tanto propone mostre nella splendida Siena.

Vita privata

Fiore Argento ha sempre mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita sentimentale. Sebbene sia stata associata a diverse personalità del mondo dello spettacolo, non ha mai confermato ufficialmente alcuna relazione. Attualmente, il suo stato sentimentale rimane un mistero, alimentando la curiosità dei suoi fan e dei media.