Jasmine Carrisi è tra le ospiti della puntata di oggi 22 aprile 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 14,00. La figlia di Al Bano sarà in studio per raccontare qualcosa in più sul suo percorso di vita. Intanto, scopriamo qualche notizia su Jasmine Carrisi, dalla sua età alla sua vita privata.

Jasmine Carrisi età e biografia

Nata il 15 giugno 2001 a Cellino San Marco, in Puglia, Jasmine ha 22 anni. È figlia di Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano da 23 anni. Nata sotto il segno dei Gemelli, Jasmine ha ereditato dalla sua famiglia la passione per la musica e lo spettacolo. Dopo il diploma, ha deciso di trasferirsi a Milano, dove ha intrapreso gli studi universitari in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa.

Nel 2018 fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo, prendendo parte al film in costume La dama e l’ermellino nel ruolo di Isabella d’Aragona, duchessa consorte di Milano. Sono seguite alcune apparizioni in tv, soprattutto nelle trasmissioni di Barbara d’Urso Domenica Live e Live e Non è la d’Urso.

Nel 2020 ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con il singolo “Ego” e, sempre nel 2020, è stata coach di The Voice of Senior insieme al papà Al Bano. Nel 2021 ha pubblicato un altro singolo, Calamite.

Vita privata

Jasmine è cresciuta in una famiglia numerosa, con fratelli e sorelle che condividono la sua stessa passione per lo spettacolo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Jasmine è stata fidanzata Giuseppe Gaggiula, universitario pugliese poco più grande di lei.. Dal 2020 si è poi legata ad Alessandro Greco, un altro ragazzo pugliese estraneo al mondo dello spettacolo.

Attualmente, Jasmine ha dichiarato di essere single. Durante una sua ospitata a Generazione Z, Jasmine Carrisi ha raccontato alla giornalista Monica Setta:

“Non sono fidanzata perché credo di essere troppo concentrata su di me in questo momento e poi, soprattutto per la nostra generazione, la Z appunto, non è facile. Le persone hanno voglia di libertà, non hanno voglia di legarsi”.

In quella occasione la figlia del celebre cantante ha anche rivelato anche che per iniziare una relazione deve valerne realmente la pena.

Nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera, inoltre, ha detto: