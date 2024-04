Chi è Katia Pedrotti: età, biografia, vita privata, marito, figli

Katia Pedrotti è ospite a “Verissimo” nella puntata di oggi 20 aprile 2024. Sarà in studio insieme al marito Ascanio Pacelli, entrambi conosciuti dai più per la loro partecipazione al Grande Fratello. I due racconteranno al pubblico di Silvia Toffanin qualcosa in più sul loro percorso e sulla loro vita insieme. Intanto, scopriamo qualcosa sulla vita di Katia Pedrotti, sulla sua carriera e la sua vita privata.

Katia Pedrotti età e biografia

Nata il 27 settembre 1978 a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, oggi Katia Pedrotti ha 45 anni. Il suo nome è legato indissolubilmente al Grande Fratello, dove ha fatto il suo debutto nel 2004 durante la quarta edizione del reality show. Da subito ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua frangia bionda e la personalità accattivante. È proprio nella casa del Grande Fratello che ha incontrato Ascanio Pacelli, dando vita a una delle storie d’amore più riuscite della storia del GF.

Suo papà Silvino è un imprenditore minerario. Ha una sorella e fin da piccola ha un carattere piuttosto vivace. Prima di entrare nella casa del GF, Katia lavorava in un’agenzia di moda per bambini. Nel 2010 ha condotto Una valigia per due insieme al marito Ascanio e negli anni è stata spesso ospite in diverse trasmissioni, tra cui Pomeriggio 5. A marzo 2018 ha partecipato al programma Mamma che Riccanza.

Cosa fa oggi

Ma cosa fa oggi Katia Pedrotti? Oltre ad essere una presenza costante in televisione, Katia si è affermata come influencer. Sul suo profilo Instagram, seguitissimo dai fan, condivide consigli di moda, beauty e lifestyle, promuovendo marchi e prodotti legati alla cura del corpo e del benessere.

Vita privata: marito e figli

Katia è sposata con Ascanio Pacelli. Il legame tra i due è nato sotto i riflettori del Grande Fratello, ma è cresciuto e si è rafforzato nel tempo. Dopo vent’anni insieme, la loro unione è più solida che mai. Fidanzati dal 2004, si sono sposati nel 2005 a Bracciano. Hanno due figli: Matilda, nata a Roma il 12 novembre 2007 e Tancredi, nato a Roma il 25 febbraio 2013.