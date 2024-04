Chi è Kaze: età, origini, vero nome, carriera, vita privata

Kaze è ospite oggi 23 aprile 2024 del programma “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda dal lunedì al venerdi dalle ore 14,00. La cantante sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e privato. Intanto, scopriamo qualcosa in più su Kaze.

Kaze età e breve biografia

Kaze, il cui vero nome è Paola Gioia Kaze Formisano, è nata nel 1994 a Nairobi, in Kenya, e ha 30 anni. Suo padre è napoletano, mentre sua madre proviene dal Burundi, creando così un mix culturale che si riflette nella sua arte e nella sua musica. Fin dalla giovane età, Kaze ha dimostrato una forte passione per la musica e la recitazione. Trascorre la giovinezza in in Kenya fino a quando, all’età di 11 anni, si trasferisce in Italia con la sua famiglia, a Terracina, comune italiano della provincia di Latina.

Nonostante la sua passione per la musica e la recitazione, Kaze ha scelto di perseguire gli studi accademici, laureandosi in infermieristica presso l’Università di Roma. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare a Milano proprio nel campo sanitario, iniziando a lavorare a Milano, città in cui vive ancora oggi, e affronta il Covid-19 in prima linea, occupandosi dei reparti infetti e del pronto soccorso.

Parallelamente alla sua carriera nell’ambito sanitario, Kaze non ha mai abbandonato la sua passione per la musica e la recitazione. Ha continuato a coltivare il suo talento e a cercare opportunità nel mondo dello spettacolo.

Il percorso artistico

Tuttavia, non abbandona mai la sua passione per l’arte e il cinema. Si fa strada nel mondo dello streaming, ottenendo un primo ruolo nel film italiano di Amazon Prime, dal titolo Anni da cane, sotto la regia di Fabio Mollo. Al contempo entra nella famiglia di Island Records, etichetta discografica. Viene scelta anche per diverse campagne pubblicitarie e videoclip musicali.

Nel 2021, Kaze ha pubblicato diversi brani musicali, tra cui “Lasciami” e “Non c’è spazio per le foto”. Il suo video musicale “Sad” è diventato un successo su YouTube, guadagnandosi consensi da parte del pubblico e della critica. Kaze ha anche fatto il suo debutto sul piccolo schermo con la serie “Call My Agent!” su Sky, interpretando il ruolo di Sofia.

Nel 2023 è stata spokesperson per l’Italia all’Eurovision Song Contest di quell’anno.

Il 12 aprile 2024 Kaze ha pubblicato il suo primo album “Post buio”.

Vita privata

Kaze è molto legata alla sua famiglia. In una intervista per Cosmopolitan, ha parlato del suo rapporto con la mamma, a cui le ha dedicato una canzone nel suo nuovo album “Post buio”:

“Sopra sta terrazza (mamma)” l’ho scritta tre anni fa, l’ho cantata ai live, avevo paura del suo giudizio, le è piaciuta tantissimo. Mia madre si è sempre preoccupata tanto per me, se le madri si preoccupano, lei si preoccupa di più. Mi sono messa nei suoi panni, ho sentito la paura che può avere una madre nel mandarti nel mondo. È stata severa con me, ma mi ha permesso di non mettermi in pericolo. A modo mio le dico che ho capito”.

La cantante ha anche un sorella più piccola a cui è legatissime e alla quale ha dedicato la canzone “Caramelle”:

«Questa canzone l’ho dedicata a mia sorella che è la persona che amo di più in questa terra. Ho fatto fatica a scrivere questa canzone. Ci sono dentro sentimenti contrastanti, io e lei abbiamo vissuto insieme tante cose più grandi di noi in un’età in cui eravamo troppo piccole e siamo sempre state unite, anche senza bisogno di comunicare. Oggi parliamo in maniera aperta di quello che pensiamo, ma non le avevo mai detto nulla di come mi sentivo».

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale invece non si sa molto. La cantante è molto riservata e non sappiamo se abbia un fidanzato.

Profilo Social

