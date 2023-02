Mara Sattei, da Amici al successo: chi è la cantante del tormentone estivo La dolce vita

Nel 2022, nel pieno di un’estate caldissima, esce il singolo La dolce vita, di Tananai, Fedez e Mara Sattei. Il brano è subito un successo, ma non è il primo per la giovane cantante. Nella sua carriera, che è appena agli inizi, Mara Sattei ha messo la firma su diversi singoli che le hanno permesso di raggiungere una certa notorietà, anche grazie alle collaborazioni di cantanti di spicco della musica italiana. Scopriamo qualcosa in più sulla giovane cantante.

Dove e quando è nata, vero nome, età, biografia di Mara Sattei

Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei, è nata a Fiumicino il 28 aprile del 1995. Ha 27 anni. Da piccola la cantante prende lezioni di canto e pianoforte. Nella sua famiglia la musica è centrale: la madre è una cantante gospel e il fratello, Davide Mattei in arte Tha Supreme, è un rapper di successo. La cantante inizia la sua carriera nel 2008, pubblicando su Youtube alcuni suoi brani e cover.

Fidanzato e vita privata di Mara Sattei

La cantante è particolarmente riservata per quello che riguarda la sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimantale, se abbia un fidanzato o meno. Anche suoi social la cantante non lascia trapelare alcun indizio. Il suo profilo Instagram conta oltre 600mila follower: mara.sattei.

Da Amici al successo, la carriera di Mara Sattei

Nel 2013 la cantante partecipa alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Segue un periodo di inattività ma torna a fare musica nel 2019 con lo pseudonimo di Mara Sattei.

Le prime pubblicazioni della cantante sono tutte prodotte dal fratello Tha Supreme e nel 2020 partecipa alla realizzazione del brano Spigoli con Carl Brave, che ricere tre dischi di platino. L’anno successivo pubblica il suo primo singolo da solista, Scusa, e nel 2022 esce il suo album di debutto, Universo. Dall’album viene estratto il singolo Parentesi, che la cantanta realizza in collaborazione con Giorgia. Nello stesso anno Mara Sattei collabora con Tananai e Fedez nel singolo La dolce vita, che si rivela subito un successo e un tormentone dell’estate.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MARA SATTEI