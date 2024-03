La cantante Mew è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. Mew sarà in studio per parlare un po’ di sé e della sua esperienza ad Amici 23, che ha deciso di lasciare ad inizio di quest’anno. Ma scopriamo qualcosa in più su questa incredibile artista, dalla sua età alla sua carriera passando per la vita privata e i motivi per cui ha deciso di lasciare Amici 23.

Mew età, biografia e carriera

Mew, nome d’arte di Valentina Turchetto, è nata nel 1999 a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, e ha 24 anni. È cresciuta in una famiglia con radici miste: suo padre italiano e sua madre tedesca. Terminati gli studi superiori, ha iniziato a lavorare nella gelateria di famiglia, oltre a svolgere un impiego in un negozio dedicato ai Pokémon, universo che ha sempre amato sin da piccola. È da qui che ha tratto ispirazione per il suo nome d’arte, “Mew,” in omaggio a uno dei personaggi principali della serie. Come il Pokémon Mew, Valentina è una ragazza riservata ma determinata, che sprigiona una straordinaria energia quando si esibisce sul palco.

L’esperienza ad “Amici”

La sua avventura musicale ha avuto inizio con la partecipazione alle audizioni di “X Factor” nel 2019, seguita poi dal trionfale ingresso nel programma “Amici di Maria De Filippi”. La sua esibizione del singolo “Sangue” ha colpito i giudici e il pubblico, aprendole le porte alla fase successiva del programma. Da allora, Mew ha iniziato a costruire la sua carriera musicale, pubblicando singoli come “Sangue” e “NS1Q” che hanno riscosso successo su piattaforme di streaming come Spotify. Il suo stile dark-pop riflette la sua profondità emotiva e la sua personalità unica, portando il pubblico in un viaggio attraverso le sue esperienze e i suoi sentimenti.

Vita privata

Mew è molto riservata sulla sua vita personale. Attualmente, sembra sia fidanzata con Matthew, un altro concorrente di Amici 23 che ha deciso di lasciare il programma subito dopo Mew. In un video su Instagram, Matthew ha detto:

«Innamorarmi di Mew è stato inaspettato ed un regalo per me. Mi ha aiutato davvero tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrano mai per caso e che il nostro destino fosse proprio ad Amici», ha continuato il cantante aggiungendo: «Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew, non me la sono più sentita di continuare il percorso. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano abbia un valore inestimabile e che vada custodito a tutti i costi».

Tuttavia, nessuno dei due ha mai confermato la loro relazione.

Perché ha lasciato Amici 23

Recentemente, Mew ha fatto parlare di sé lasciando improvvisamente il programma “Amici”. Attraverso un video pubblicato su Instagram, ha spiegato che la sua decisione è stata motivata dalla lotta contro la depressione, una battaglia che faceva sempre più fatica a combattere. La cantante ha detto:

«La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso era il più bello della mia vita. Ho letto tante cose in questi giorni, e ho deciso di fare questo video per condividere con voi questa scelta difficile e positiva. Il percorso ad Amici è bello quanto impegnativo, ogni passo lì dentro è delicato. Entrare ad Amici è stata una salvezza, mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. […]. La depressione si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne. Con il tempo mi sono abituata alle forti emozioni di questo percorso, i pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, ogni giorno, nonostante l’amore intorno a me. Conoscere Matthew è stato bellissimo, mi ha aiutata, l’amore che abbiamo è vero e mi travolge. Non sono incinta, ma è travolgente. La salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità, e chi ne soffre sa quanto è difficile essere lontani dai cari. Abbiate il coraggio di dire tutto, anche il male, di non pensare che i vostri dolori siano condanne. Non esiste solo l’ambizione, prendo i miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi passo dopo passo».

Profilo Social

Attiva sui social media, in particolare su Instagram e TikTok, Mew condivide regolarmente momenti della sua vita e della sua carriera musicale con i suoi follower.