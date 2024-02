Chi è Selin Genc: età, origini, biografia, carriera, vita privata e curiosità

Nata il 26 giugno 1994 a Istanbul, Selin Genç compie quest’anno 30 anni. La passione per la recitazione ha segnato il percorso di Selin Genç fin dalle scuole medie, quando si unì al club teatrale della sua scuola. Nonostante un’iniziale iscrizione al corso di Ingegneria Industriale presso l’Işık University di Şile, ha deciso di seguire la sua vera vocazione, laureandosi nel dipartimento teatrale dell’Università di Selçuk a Konya.

Il debutto di Selin Genç sul palcoscenico avviene nel 2016 con lo spettacolo teatrale “Murder Ballad”. Tuttavia, è nel 2018 che la sua carriera prende una svolta significativa quando ottiene il ruolo di Gülten Taşkın Ciğerci in “Terra amara”, una soap opera turca di grande successo che ha raggiunto anche il pubblico italiano. Questa interpretazione le vale la nomination come Miglior Attrice TV non protagonista ai Turkey Youth Awards, confermando il suo talento e la sua versatilità sullo schermo.

Oltre al suo ruolo iconico in “Terra amara”, Selin Genc nel 2021 è entrata nel cast della serie televisiva “Sana Söz”, interpretando il ruolo di Bahar Atalay. Nel 2022, ha fatto il suo esordio cinematografico nel musical biografico “Garip Bülbül Neset Ertas”, ricevendo l’acclamo della critica e del pubblico. La sua carriera continua a fiorire con progetti recenti come la web-serie “Yangin Günleri: Independenta” e la fiction drammatica “Teskilat” nel 2023, confermando il suo status di stella emergente nell’industria dell’intrattenimento turco.

La vita privata

Selin è molto riservata riguardo alla sua vita personale. In un’intervista rilasciata a Verissimo nell’autunno del 2023, ha svelato di essere attualmente single, senza alcuna relazione da almeno un anno e mezzo. Tuttavia, ha confessato di essere affascinata dagli uomini italiani, ammirandone la cultura e il fascino. Selin ha dimostrato un forte legame con sua madre, condividendo sui social momenti intimi insieme a lei.

Rispetto alla chirurgia estetica, Selin Genc ha dichiarato di non averne mai usufruito, ma non esclude la possibilità di considerarla in futuro. Inoltre, si è sempre schierata a favore di temi importanti come il femminicidio, dimostrando il suo impegno sociale al di fuori del mondo dello spettacolo.

Segui Selin Genc sui Social Media

Sul suo profilo ufficiale, @seliinngenc, l’attrice condivide regolarmente momenti dietro le quinte, foto di shooting e altro ancora.