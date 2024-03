Seva Borzak Jr. è tra gli ospiti della puntata odierna di “Domenica In“, il programma domenicale condotto da Mara Venier. Figlio dell’indimenticabile Gabriella Ferri, Seva racconterà della sua sua vita, sul suo lavoro nella Chiesa e del suo rapporto con la mamma Gabriella, scomparsa in un tragico incidente nel 2004. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile personaggio.

Seva Borzak Jr. età, biografia e che lavoro fa

Nato nel 1972, Seva Borzak Jr. ha 51 anni ed è l’unico figlio di Gabriella Ferri e del suo secondo marito, Seva Borzak, imprenditore americano di origine russa. Gabriella e l’imprenditore si sposarono in Venezuela nl 1972, anno in cui nacque il loro figlio Seva Borzak Jr.

Si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti prima di stabilirsi a Roma. Seva è un arcidiacono della Chiesa Ortodossa Russa, un ruolo che lo vede impegnato nel servizio religioso e nel ministero spirituale. Tuttavia, le informazioni dettagliate sulla sua vita professionale rimangono limitate.

Vita privata

Seva Borzak Jr. è un uomo riservato che ha sempre mantenuto un profilo basso rispetto alla sua vita privata. Sappiamo, però, che ha dei figli, sembra siano 6. La più grande, come lui stesso ha raccontato in una intervista, ricorda tantissimo Gabriella Ferri.

Di mamma Gabriella, Seva ha parlato in un’intervista rilasciata a maggio 2021 ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

“Ero figlio unico, non avevo concorrenza, le facevo tutte le confidenze, molto di più che a mio padre. In seconda elementare mi ero innamorato e la prima cosa che ho fatto l’ho detto a mia mamma, le potevo dire tutto, non avevo alcun pudore, ero molto vicino in questo. Lei mi consigliava di fare tutto con amore”, ha raccontato a Serena Bortone.

Il legame con la mamma Gabriella Ferri

Seva Borzak Jr. ha frequentemente parlato della madre, rivelandone l’influenza duratura sulla sua vita. Sebbene in passato abbia confessato di essere stato geloso della sua carriera musicale, nel tempo ha sviluppato un profondo rispetto per le sue realizzazioni e il suo impatto sulla cultura italiana. La sua relazione con la madre è stata caratterizzata da momenti di intimità e sostegno reciproco, riflettendo un legame unico e profondo. La cantante il 3 aprile 2004 morì in seguito alla caduta da una finestra della sua casa di Corchiano (Viterbo). La famiglia ha sempre smentito ogni ipotesi di suicidio (già tentato dalla cantante nel 1975, dopo la morte del padre Vittorio), ipotizzando che l’incidente possa essere stato conseguenza di un malore, causato magari dai medicinali antidepressivi di cui Gabriella Ferri faceva uso.

A Oggi è un altro giorno nel 2021, Seva ha ricordato il terribile giorno della perdita della mamma, di quando ha appreso la notizia: